韓媒:中國管制鎵鍺出口 動搖韓半導體根基

韓國「朝鮮日報」2日報導，中國自8月1日起對生產半導體所需的關鍵材料鎵和鍺實施出口管制。就在管制生效當天，韓國產業通商資源部召開了鎵、鍺供應鏈檢查會議。報導稱，韓國已經開始為中國相關措施長期化或品類擴大的可能性做準備。報導並稱，中國出口管制鎵鍺動搖韓國半導體根基，預計將對韓國半導體產業產生不小的影響。

鎵是未來半導體研發和OLED螢幕的必用材料，而鍺則被用於半導體產業關鍵氣體的生產。

報導稱，雖然韓國企業可以從澳洲等地找到替代進口來源，但鑒於中國在全球市場中對這兩種金屬的占有率很高（鎵為94％，鍺為83％），市場已經擔憂中國對稀有金屬的出口管制措施長期化，甚至擴大到稀土等品目。

韓國產業研究院2日發佈相關報告還認為，中國限制這兩種金屬的出口絕非應對美國對中國打壓這麼簡單，中國的終極目標可能是發展以氮化鎵為基礎的新一代半導體產業，最終贏得半導體競爭。

關於中國出口管制措施對日本企業的影響，日本經濟產業大臣西村康稔在8月1日的內閣會議後的記者會上表示，這一措施的影響不會立刻顯現，但將密切關注形勢。西村康稔還強調了多元化供應源，推進回收和節約資源等措施。日本企業界人士則比較擔憂中國會擴大出口管制。

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