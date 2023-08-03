郭明錤估蘋果H2出貨疲弱、Q3業績平平

蘋果將於3日美股盤後公布2023財年第三季財報，天風國際證券分析師郭明錤2日發布文章指出，由於目前正處新舊為iPhone轉換期，預估財報與財測皆不會特別亮眼，且2023財年下半年的出貨預估，料將會比2022年下半年更加疲弱。

郭明錤指出，第二財季是傳統淡季，而第三財季為新舊iPhone的轉換期，故此時的財報與財測通常都不易有引人注目之處，但若蘋果近期的每股盈餘（EPS）能因服務事業表現、零組件成本下降與匯率變化而優於市場預期，短期內將有利於股價表現。

郭明錤指出，蘋果今年下半年的硬體產品出貨預估弱於2022年的下半年，因此，除非蘋果清楚表示對今年下半年或明年的市場需求保持樂觀，否則3日即將出爐財報可能無法為供應商帶來利多消息。不過，美國投行Wedbush的分析師認為，中國市場對iPhone的高需求可能成為本次財報的亮點，預料將對蘋果的業績產生正面影響。

蘋果按照往例會於每年下半年推出新款iPhone，預料今年將在9月15日至10月7日之間發表iPhone 15，但郭明錤表示，新機問世並不足以改變整體趨勢。儘管鴻海的鄭州廠在2022年11月停工，使2022年第四季的iPhone出貨量下降，但大部分零組件的出貨計畫在該年度第四季度並未大幅變動，除非iPhone 15的需求在推出後優於市場預期，否則大部分供應商會因iPhone 15需求低於 iPhone 14，而在今年下半年面臨增長壓力。

至於備受外界關注的AI發展，郭明錤研判，由於蘋果在生成式AI的進展顯著落後於競爭對手，因此不預期蘋果在法說會提到太多AI相關的內容，也沒有跡象顯示蘋果會在2024年將AI邊緣運算與硬體產品整合，因此目前難以此激勵蘋果及其供應鏈股價。

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