助黑名單陸企？貝萊德、明晟遭美調查

美國國會兩黨合力劍指中資企業，由眾議院設立的美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（下稱委員會），點名美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）以及指數公司MSCI明晟，涉嫌促進美國對遭列入黑名單的中資企業投資，為此致函要求相關機構詳述對中投資細節。

華爾街日報報導，該委員會於1月份以365票贊成、65票反對獲通過成立。該委員會雖無權制定法律，但擁有傳喚權，以收集適時為目的，為美國對中政策制定以及資本流動情況提供參考。

該委員會網站1日公告，貝萊德和MSCI明晟部分業務涉嫌推動美國資本投資於超過60多家被美國當局發出警示的中企，相關公司被認為有國家安全或侵犯人權疑慮，將就此進行調查。

該委員會認定，貝萊德旗下的五檔基金已向被示警的中企投資超過4.29億美元，共涉及約20家企業；追蹤上海或深圳證券交易所上市企業的MSCI指數，共納入40多家被美國政府列入黑名單的中國公司，被列入的企業占MSCI中國A股指數價值近5％。

委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，數百萬美國投資人正在不知不覺中資助為中國人民解放軍開發和製造武器的中國公司，美國資本若大規模流向這些企業，將加劇美國國家安全威脅，且使價值觀遭破壞。

為此，貝萊德回應，否認公司有任何不當行為，強調在中國和世界各地市場的所有投資均遵守所有適用的美國政府法律，並將繼續就所提出的問題與特別委員會直接接觸。MSCI則表示，正在審視委員會的調查。

中國駐美大使館發言人指出，過度延伸國家安全概念，將經濟、貿易和投資問題政治化，有違市場經濟原則和國際貿易規則。

美中緊張關係升溫，擬於8月下旬出訪中國的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前表示，美國和中國之間的技術競爭不是要阻止中國或拒絕提供商品技術，亦不是不讓美國公司創收，這是關於誠實地面對中國擁有軍民融合戰略的事實，這個戰略包括獲得美國最先進的技術以發展軍事。