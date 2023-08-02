惠譽曝降評3大原因 國會山莊暴動成關鍵

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）1日調降美國長期外幣債務評級，引發全球金融市場動盪，惠譽評級資深主管理弗朗西斯（Richard Francis）對此表示，上述決定乃是基於對美國財政的擔憂，並考量美國治理惡化以及2021年國會山莊暴動所反映的政治兩極化等因素。

繼2011年標準普爾（S&P）下調美國債信評級後，惠譽本周將美國長期外幣債務評級從「AAA」調降為「AA+」，使美國時隔12年再度失去「3A」評級，惠譽降評主因係預測美國財政恐在未來三年惡化，且反覆在最後一刻進行調高債限協商，使政府償債能力受到威脅。

惠譽的資深主管弗朗西斯2日向路透社表示，惠譽之所以做出此一決定，部分原因是因美國治理惡化，降低了大眾對於政府解決財政問題與債務問題的信心。除了治理惡化外，該國政治的兩極化也使問題加劇，而2021年的國會山莊暴動恰恰凸顯了這兩項因素。弗朗西斯透露，他們在降級前曾與美國財政部舉行會議，在會中便曾強調過這點。

國會山莊暴動事件發生於2021年1月6日，時任總統川普（Donald Trump）的支持者因為不滿2020年總統大選的拜登勝選結果，強行闖入國會，企圖阻止勝選認證程序，支持者在進入國會大廈後四處搗毀、破壞公物，一系列衝突最終導致5人死亡，逾140人受傷，引發全球譁然。

弗朗西斯補充表示，國會暴動反映出了美國治理惡化的問題，且這只是眾多問題的其中一項而已，美國的政治較過往更加的兩極化，民主黨更左，共和黨更右，故中間派可謂分崩離析，不過惠譽並不認為財政問題是任何一方的責任。

至於惠譽是何時做出降評的決定，弗朗西斯透露，在兩黨達成債務上限的協議後，他們花了一些時間來評估美國政府的債務問題以及治理情況帶來的擔憂。他進一步談到，債務上限的辯論本身便凸顯了美國的邊緣政策以及政治兩極化，自2011年以來，債務上限的問題幾乎是每兩年便會發生一次，由於兩黨早前的協議是將聯邦政府債務上限暫停至2025年1月1日，預料屆時會再次出現兩黨間的爭執。

路透社今年5月時報導，2011年對美國作出降評決定的標準普爾最高主管比爾斯（David Beers）近期表示，當時下調美國信評的決定是正確的，他們當時便認為美國政治的兩極化將會持續下去，且債務問題將升溫。

延伸閱讀

惠譽拔美3A桂冠 恐慌指數急升

惠譽降評美債信 葉倫痛批：武斷且過時

美被砍信評 僅存3A國也遭殃？專家這樣說