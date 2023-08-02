美國痛失頂級信評 那指挫2% 超微崩跌7%

美國1日突遭信評機構惠譽降評，使市場避險情緒遽增，恐慌指數VIX攀升至5個月來新高，10年期美債殖利率飆升，華爾街股市2日開低走低，科技股表現疲軟，拖累那斯達克指數終場挫逾2%，寫下2月以來最差單日表現。

道瓊工業指數下滑348.16點，或0.98%，收35,282.52點；標準普爾500指數下跌63.34點，或1.38%，收4,513.39點；那斯達克綜合指數下挫310.46點，或2.17%，收13,973.45點；費城半導體指數重跌146.61點，或3.80%，收3,711.60點。

數據方面， 有「小非農」之稱的美國ADP就業數據遠超預期，美國7月私營部門就業人數增加32.4萬人，雖低於6月的49.7萬人，但大幅高於預期值19萬人，顯示聯準會升息周期之下，美國就業市場依舊強勁。

政經方面，惠譽於1日將美國長期外幣債務評等從「AAA」下調至「AA+」，美國財政部長葉倫旋即對此表達不滿，惠譽資深主管弗朗西斯（Richard Francis）回應稱，之所以做出此決定，乃是因為美國多項關鍵指標持續惡化，預料債務水平在未來3年間仍不會穩定下來，上述關鍵指標包括對美國財政狀況的擔憂、治理惡化，以及2021年1月國會暴動事件所反映的政治兩極分化，且美國民主共和兩黨在債務上限問題上實施的邊緣策略也值得注意，若兩黨能擺脫債務上限困擾，將會有利於改善美國的處境。

美國財政部宣布將於下周的季度再融資標售中出售1,030億美元的較長期公債，主要包含3年、10年和30年期國債，發債力度加大令長期美債殖利率不斷走高，抵消了信評下調後的避險需求影響。

2年期美債殖利率2日一度跌6個基點至4.85%，美股盤中跌幅收窄至不足2個基點，徘徊於4.90%上下。10年期美債殖利率一度跌逾4個基點，不過在美股盤中轉漲，並最高漲8個基點，升破4.10%，創下去年11月6日以來的最高，而30年期美債殖利率則一度升10個基點至4.22%。

個股方面，蘋果將於3日公布上季業績，天風證券分析師郭明錤發布文章指出，蘋果在生成式AI的進展顯著落後於競爭對手，因此不預期該公司3日會在法說會上對此有過多著墨，另外，MR頭戴式裝置Vision Pro的2024年出貨預估仍相當低，故目前難以此推升蘋果與蘋果供應鏈股價，他在另一篇貼文中預估，蘋果明年可能會量產第二代AirTag。蘋果周三下挫1.55%，收在每股192.58美元。

龍頭科技股2日全面走低，亞馬遜挫跌3.48美元，跌幅2.64%，收報128.21美元；微軟收黑8.84美元，跌幅2.63%，收在327.50美元；Meta下跌8.40美元，跌幅2.60%，收314.31美元；Google收低3.25美元，跌幅2.46%，收報128.64美元。

超微於1日公布上季財報，營收與獲利較去年同期銳減，但略優於市場預期，不過財測則略遜預期，其股價周三重挫7.02%，收在每股 109.35美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑2.70美元，跌幅2.74%，收報95.70美元；日月光ADR收黑0.39美元，跌幅4.88%，收在7.61美元；聯電ADR挫跌0.22美元，跌幅2.96%，以7.21美元作收。

另外，韓國研究團隊日前發表研究成果，宣稱發現室壓常溫超導體LK-99，引起全球關注，使美國超導公司因同名而沾光，1日股價飆漲60%，2日盤前續漲逾4%，但該公司實際為國防股，並未擁有超導等材料，在媒體報導後，美國超導2日慘崩28.95%，收在每股11.46美元，止步五連漲。

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