土耳其人出國旅遊被禁用信用卡 原因曝光

土耳其銀行監管單位BDDK已經禁止出國旅遊的公民使用信用卡支付相關費用，例如以分期付款方式支付機票、旅行社費用、國外住宿費用等。該措施對旅行社形成一種打擊，航空公司股價並因此大跌。

監管單位此舉，外界認為是要抑制外匯的外流。該機構說，這是加強金融穩定的協調措施之一。

自2021年底以來，土耳其里拉已經貶值一半。

遊客通常使用信用卡，為旅遊融資，一家旅行社發言人Cem Polatoglu說：「我的客戶幾乎都是分期付款的」，他指出，平均一趟雙人的出國旅遊需要花費約1850美元，能一次支付這樣款項的人太少。

他說，政府的邏輯是，國人不應該出國旅行和支付外匯。Polatoglu說，土耳其在獲取國外簽證上，也面臨越來越多困難，這都影響到旅遊業。

Polatoglu預測出國人數將大幅下降，因為今年上半土耳其公民在國外的支出激增至31.7億美元，較去年同期增加了84%，其中信用卡支付給了很多便利性。

禁用信用卡的措施，也給航空公司股價帶來壓力，土耳其航空周二跌1.4%，土耳其飛馬航空(Pegasus)跌2.3%。伊斯坦堡股市下跌0.4%。

土耳其當局近期也採取措施，抑制長期的高通膨，降低國內需求，土耳其央行捨棄爭議的降息，近兩個月升息了900基點，並採取收緊政策。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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