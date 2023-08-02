蘋果i15潛望鏡傳遇瓶頸 這機種出貨受影響

iPhone 15潛望鏡良率傳遇瓶頸 蘋果可能調整生產順序

蘋果（Apple）將於4日公布第2季財報，外界關注iPhone 15系列製程進展，韓國媒體報導，高階版iPhone 15 Pro Max採用高單價潛望鏡設計，生產因良率問題遇到逆風，出貨恐受干擾，蘋果可能在供應鏈生產調配上，以iPhone 15 Pro機種為優先。

韓國科技媒體The Elec於1日報導，iPhone 15系列鏡頭模組生產遇到逆風，預估是由日本索尼（Sony）主供影像感測元件，韓國LG Innotek主供鏡頭模組，其中高階版iPhone 15 Pro Max將採用高單價潛望鏡設計，鏡頭模組由LG Innotek主供，但潛望鏡鏡頭製造良率遇到瓶頸，這也使得iPhone 15系列出貨進程受到干擾，其他關鍵元件庫存也受影響而提高。

報導也指出，部分蘋果供應鏈廠商預期，第3季獲利部分遞延至第4季，若高階版iPhone 15 Pro Max出貨可能受到鏡頭模組良率影響，蘋果在供應鏈生產調配上，初期可能以iPhone 15 Pro機種為優先。

天風國際證券分析師郭明錤日前分析，高階版iPhone 15 Pro Max潛望鏡零組件成本需視量產前良率而定，每個潛望鏡鏡頭採用2片稜鏡，稜鏡用於反射光並創造更長的光線路徑，藉此實現光學變焦，而稜鏡是蘋果iPhone首次採用的零組件。

郭明錤指出，蘋果的鏡頭供應商將首次提供較複雜的組裝服務，其中LG Innotek主供鏡頭模組和音圈馬達，透過垂直整合提升組裝良率與利潤。

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