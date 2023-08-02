台積電穩了？AMD財測優 陸行之拋4點分析

台積電大客戶AMD（超微）上季財報出爐，雖第3季營收展望保守，但公司預估隨PC市況改善與AI晶片MI300X問世，樂觀看待資料中心和客戶端業績成長，一度激勵盤後股價勁揚4%。

知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析，台積電前3大客戶AMD公布業績，似乎走漏風聲，收盤前後各漲2.8%、2.3%，雖第3季營收指引低於市場預期，但公司暗示第4季度數據中心營收有看頭，分享4大看點：

1.第2季營收持平，比市場預期好一丁點，公司預期第3季營收季增1~12%，平均6%，低於市場預期的9%，但優於Intel的0~7%。

2.第2季數據中心營收13.2億美元，季增2%、年減11% (vs.Intel的40億美元營收，季增8%、年減14%)，但公司預期第3季數據中心營收季增超過10%，全年超過去年的60.4億美元，達高個位數年增（從超過10%年增下修）。

假設Q3季增20%，年增0%(vs.Intel說數據中心晶片銷售還是疲軟)，Q4要季增超過20%，才能讓2023年數據中心營收勉強超過去年，若全年成長>7%，Q4更要季增逾40%。

如果蘇媽（AMD執行長蘇姿丰）不要到了11月初又下修預期，陸行之分析，應該是受惠於AI加速器銷售，因為5nm新伺服器CPU銷售，不會有這種爆發力。

3.比Intel看到的更好，AMD繼第2季Client/電腦/筆電晶片營收季增35%，年減54%後，預期第3季營收季增超過10%。

4.第2季庫存月數持續創新高到4.7個月，季增11%，年增108%，難怪大客戶說復甦，但T同學（台積電）無法全面感受到，但要是蘇媽沒有吹牛（今年也是擠牙膏式的下修了幾次），數據中心營收超過去年達高個位數年增，台積電Q4還感受不到，就有點說不過去了。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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