蘋果榮登全球市值王 微軟緊追其後

今年科技股大幅上漲後，科技巨擘蘋果公司（Apple）和微軟（Microsoft）在7月底仍然是全球市值最大的兩家公司。

路透社報導，由於投資人對蘋果在新市場擴張懷抱希望，同時預期美國聯邦準備理事會（Fed）將放緩升息腳步，蘋果公司一個月前成為全球首家市值達到3兆美元的企業。

Alphabet、Meta Platforms、晶片製造商英特爾（Intel）和晶圓製造設備與半導體產業服務供應商科林研發（Lam Research）等公司季度財報亮眼，提振上個月的整體市場情緒。

臉書（Facebook）母公司Meta市值在7月激增10%以上，歸功於Meta樂觀的營收預測和第2季廣告收入強勁成長。

儘管微軟推出深具雄心的支出計畫以滿足人工智慧（AI）服務需求，7月股價下跌1.4%，但受到雲端運算和辦公軟體業務成長的推動，微軟會計年度第4季營收超越華爾街預期。

截至7月底，微軟市值達2.49兆美元。

蘋果預定於3日公布4月至6月的季度財報。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）上週表示：「我們仍然堅信今年科技股已經開始進入新的牛市，而且我們也相信AI淘金熱類似網際網路開始發展的『1995年時刻』，而不是1999/2000年的泡沫時刻。」

金融領域方面，摩根大通集團（JP Morgan Chase）市值上個月成長約8.6%，這家美國最大金融服務機構從借款人的利息支付中獲得更多收入，並從收購第一共和銀行（First Republic Bank）中受益。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的數據顯示，到目前為止，69%美國中大型企業第2季財報超乎分析師預期，其中科技業占了82%。