超微Q2財報優預期 蘇姿丰:AI參與度增7倍

美國半導體大廠超微（AMD）於1日盤後公布第二季業績，營收較去年同期下滑18%，但仍優於分析師預期，且執行長蘇姿丰指出，客戶對於AI項目的參與度增加了7倍以上，該公司接著有望於第四季推出足以與輝達（Nvidia）互別苗頭的人工智慧（AI）晶片，激勵超微盤後股價一度勁揚5%。

超微第二季營收為53.59億美元，年減18%，略優於分析師預期的53.2億美元，調整後每股盈餘（EPS）為0.58美元，年減45%，但仍高於分析師預期的0.57美元，至於調整後毛利率則是50%，較去年同期下滑4個百分點。

蘇姿丰指出，第二季的強勁業績乃是得益於資料中心業務的第四代EPYC CPU和PC業務相關的Ryzen 7000 CPU銷售大幅增長。

按各項業務來看，資料中心的營收萎縮了11%至13.21億美元，主要是由於企業需求疲軟，以及部份客戶的庫存水平攀升，導致第三代EPYC晶片銷量下滑，但第四代EPYC晶片的營收幾乎翻倍。

客戶事業的營入則是年減54%至9.98億美元，由於PC市場疲軟，導致處理器出貨減少，不過，若以季度來看，客戶事業的營收較上季猛增，主因來自於Ryzen 7000系列CPU銷售激增，加上PC市場環境改善。

遊戲事業的營收則是年減4%至15.81億美元，其中，半定制產品銷售較去年同期成長，但受到GPU營收下滑而抵銷；而嵌入式事業的營收為14.59億美元，年增16%，主要受到工業、視覺和醫療保健、汽車以及測試和模擬市場的推動。

超微預估本季營收可達57億美元，上下浮動3億美元，即範圍在54億到60億美元，中值略低於分析師預期的58.4億美元，並預估第三季毛利率為51%，大致符合分析師預期的51.2%。

超微財務長胡錦（Jean Hu）指出，在EPYC和Ryzen處理器的需求增長推動下，超微預估資料中心與客戶事業第三季的營收都可以來到雙位數成長。

蘇姿丰表示，許多客戶採用或擴大採用多晶片GPU 封裝設計的加速器AMD Instinct，對於AI項目的參與度增加了7倍以上，由於客戶對其資料中心AI解決方案的需求愈來愈高，而他們也在硬體和軟體上取得重大進展，有望在第四季發表並量產MI300資料中心級晶片。

超微周二收漲2.80%，收報每股117.60美元，財報出爐後，盤後股價大受激勵，一度勁揚5%以上，截至本篇截稿為止，超微盤後股價上漲2.74%，報120.82美元。

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