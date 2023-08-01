室溫超導體有影？美超導先漲

韓國量子能源研究中心近日宣稱，發現室溫常壓超導體「LK-99」，並獲得美國勞倫斯伯克利國家實驗室的專家支持這項理論。消息一出再掀超導體熱潮，激勵美國超導體公司（AMSC）股價在1日盤前暴漲112％，開盤後漲幅縮減至54％。

今年7月22日，韓國量子能源研究中心的兩名科學家Sukbae Lee及Ji-Hoon Kim在未經同儕審查的arXiv平台上，發表兩篇論文，內容指出以鉛磷灰石為基礎調整而成的合成物LK-99，能在400K（攝氏127度）以下的環境中成為超導體。

假設兩人理論獲得驗證，將是凝聚體物理學史上最偉大的發明之一，且這項發明將影響現今所有科技領域，不僅能應用在懸浮車輛，還能用來建立高效配電網，解決缺電問題。

雖然LK-99做為超導體良率偏低又易碎，但這項理論已獲得美國專家支持。勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）物理學家格里芬（Sinead M. Griffin）稍早在arXiv平台上發表論文，聲稱在美國能源部模擬計算下，LK-99結構理論上能在室溫常壓環境構成超導性。

這番言論讓外界更加期待室溫常壓超導體問世，帶動一票超導體概念股上漲，其中又以美國超導體公司漲幅最驚人。今年以來該公司股價漲幅已達182％。

然而，也有不少專家對上述發現抱持質疑。美國伊利諾州阿貢國家實驗室科學家諾曼（Michael Norman）表示：「韓國的論文相當業餘。他們對超導性了解不深，且論文提出的部分數據相當可疑。」

諾曼表示，鉛磷灰石並非金屬，是不具傳導性的礦物，因此以鉛磷灰石為基礎的合成物，本來成功機率就不高。他也認為，韓國以銅原子取代部分鉛原子進行結構調整，沒太大意義，因為銅、鉛電子結構類似。