超導體可行？美國超導AMSC盤前狂噴

綜合外媒報導，日前傳出韓國科學家成功找出由LK99製成的室溫常壓超導體，引爆市場關注。美國一實驗室傳出支持LK-99在理論上確實存在超導性，激勵美國超導體（American Superconductor）於美股盤前大漲一度擴大到130％。

外媒報導指出，超導旋風主要因一組韓國科學家團隊在論文預印本網站arXiv上傳兩篇論文而起，這些科學家聲稱成功找出由LK99製成的室溫常壓超導體，這種超導體在遠高於室溫的溫度（即臨界溫度）下仍保持超導性，無需保持低溫，並可在強磁場下工作。儘管許多科學家仍對該內容存疑，超導體仍引爆網路討論熱潮。

其中，欲與韓國相關研究團隊爭室溫超導材料第一的美國泰吉量子公司（Taj Quantum）1日公布照片稱，這種新發現一種室溫超導材料，是一種石墨烯泡沫材料，非常易碎。不過因泰吉量子擠牙膏式公布的新聞稿中，僅有一張照片，是傾斜著疑似懸浮在一塊磁體上的黑色樣品塊，沒有公佈任何實驗資料，尤其是與磁化、電阻等相關的實驗資料，引發質疑。

泰吉量子公司稍早於7月25日的專利文中件表示，本發明提供一類第II類超導體，包括至少在一個表面用脂肪烴或其他合適的活化材料（即在其結構中不包含π鍵的非極性液體，如真空泵油、由甲基矽酮組成的矽油，或由包含反應性官能團的鏈的一端與基底結合的脂肪烴鏈）潤濕的穿孔石墨烯。本發明的超導體在遠高於室溫的溫度（即臨界溫度）下仍保持超導性，無需保持低溫，並可在強磁場下工作。

該公司表示，製造超導體的方法是在碳質材料上穿孔，產生空隙，並在碳質材料的至少一個表面塗上活化材料。不過，不少分析質疑泰吉量子公司未公佈其超導體的本實驗資料。對此，泰吉量子公司表示，希望人們再等等，在接下來的幾天和幾周內，公司將在推特及公司網站上公佈所有資訊。所有發佈的資訊都需要解釋和批准，以確保不會過快發佈過多資訊。泰吉量子公司作為供應商，主要經營基於區塊鏈的身份驗證系統和加密通信，也因此獲得相關業務合同。

除此之外，美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）在論文預印本網站arXiv提交一篇論文，其結果支持LK-99在理論上確實存在超導性。

延伸閱讀

AI概念股強震 引泡沫化隱憂 林百里這樣看

外資買超81億 台股4大利基 AI多空關鍵曝

AI賠最多不是緯創 這檔最慘 當沖客好痛