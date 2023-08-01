澳洲央行利率維持在4.1％ 澳幣走貶

澳洲央行1日宣布利率維持在4.1％，此為連續第二個月按兵不動，隨著該央行需要多一些時間評估先前升息的效果，讓原本擔憂利率不斷升高的貸款者可稍喘口氣。

儘管澳央行警告還有可能再升息，但消息一出，澳幣兌美元走貶擴大至0.9％，報0.6660美元，期貨市場降低今年再升息的機率，顯示市場人士預料澳洲升息周期已近終點。

澳洲第二季通膨已由第一季的7％降至6％，但仍遠超過央行目標區間2到3％。該央行總裁洛威指出，利率上升正在發揮效果，為經濟的供需帶來更持久的平衡。

他提到，有鑑於目前經濟前景充滿不確定性，決策委員會再度決定本月利率持平，這將提供央行更多時間評估利率增長的影響以及經濟前景。

澳洲央行自去年5月以來累計升息400個基點，為要對抗居高不下的通膨以及因應疫情後經濟活動升溫的情況。洛威表示，商品價格通膨已放緩，但許多服務價格仍大增，租金通膨也升高。（工商時報 陳怡均）

澳洲央行連2月利率不變 但示警可能再升息

澳洲央行周二宣布連續第2個月維持利率不變，仍為4.1%，此決議符合市場普遍預期。

該行表示，之前的升息正在使需求降溫，但也警告為了抑制通膨可能需要進一步收緊政策。

澳洲央行預估總體通膨率將到2024年底前放緩至3.25%左右，並在2025年底前回落到介於2%～3%目標區間。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）