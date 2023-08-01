埃克森美孚進軍鋰礦業 與特斯拉洽談中

外媒31日援引消息人士報導，美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）目前正與特斯拉（Tesla）在內的汽車巨頭進行協商，有意向其供應鋰材料。

《華爾街日報》於今年5月報導稱，埃克森美孚買下了美國阿肯色州（Arkansas）12萬英畝土地的採礦權，目標是生產鋰礦，並期望每年達到7.5萬至10萬公噸的鋰產能；埃克森美孚接著於6月傳出已同意與TETRA Technologies共同在阿肯色州開發6,100多英畝的土地，加大其對於鋰礦的投資與研發力度

外媒31日引述消息人士報導，埃克森美孚目前正與特斯拉、福特汽車（Ford）以及福斯汽車（Volkswagen）等製造商進行早期協商，冀向後者供應鋰材料，此外，三星以及韓國SK Innovation電動車電池事業群SK on也是埃克森美孚目前洽談的對象。

埃克森美孚雖加速進軍鋰礦業，但該公司需要使用直接鋰萃取技術（Direct Lithium Extraction，簡稱DLE）來進行提煉，而目前仍未有企業能以商業規模實踐DLE技術。

針對媒體報導，特斯拉、福特、福斯皆未回應媒體的置評請求，而埃克森美孚則拒絕對此做出回應。

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