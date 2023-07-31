能源股領頭 美股收紅 標普那指連漲5個月

市場觀望本周將出爐的非農就業數據以及企業財報，華爾街股市31日小幅高開，隨後漲幅顯著收窄，午盤後三大指數多次轉跌，終場仍全數收紅，並刷新當日高點，能源股獲得市場追捧，埃克森美孚及雪佛龍均升3%。

道瓊工業指數上漲100.24點，或0.28%，收報35,559.53點；標普500指數揚升6.73點，或0.15%，收4,588.96 點；那斯達克指數上揚29.37點，或0.21%，收14,346.02點，標普與那指皆為連漲第5個月；而費城半導體指數則攀升9.87點，或0.26%，收3,861.63點。

數據方面，美國7月芝加哥採購經理人指數由6月的41.5上升至42.8，低於預期的43.5。市場關注即將於本周五出爐的7月失業率以及非農就業數據，失業率料將維持3.6%不變，而非農就業人數則是增加20萬人，基本與6月的新增20.9萬人持平。

芝加哥聯邦準備銀行總裁、今年公開市場委員會（FOMC）的票委古斯比（Austan Goolsbee）周一接受媒體採訪時表示，數據顯示美國通膨逐漸放緩，這是極好的消息，但他尚未決定是否會在下次會議上支持暫停升息。

另外，傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將於8月24至26日召開，此前有分析認為，聯準會將在的年會上以非正式方式宣布升息周期告終。根據CME的FedWatch工具，市場認為認為聯準會今年內維持利率不變的可能性高達60%。

市場權衡聯準會9月的利率政策路徑，押注聯準會結束升息周期的觀點為最大宗，美債殖利率周一集體小幅下行，2年期美債殖利率最深跌5個基點至4.85%，徘徊於一周低位；10年期美債殖利率最深跌逾4個基點至3.93%，抹去上周四以來的近半漲幅。

地緣政治方面，中美科技戰持續延燒，中國國務院與軍方於31日宣布對部分無人機實施臨時出口管制，實施日期為今年9月1日，管制實施期限不超過2年，此物管制的目的是為「維護國家安全和利益」，主要將針對軍用、特定行業應用與帶有特定功能的無人機。

個股方面，蘋果將於本周公布上季財報，外媒報導指出，蘋果iPhone 15系列將出現重大變化，除了全系列的充電孔將由Lightning改為USB Type-C外，也將全面使用「動態島」螢幕，且iPhone 15 Pro系列將啟用新的螢幕技術，讓螢幕邊框更窄，此外，有投行認為蘋果將在AI工具的宣傳策略上更為積極，蘋果周一收紅0.32%，報每股196.45美元。

美國車用晶片製造商安森美半導體於盤前公布上季財報，營收表現符合分析師預期，且每股獲利優於預期，第三季財測展望優異，帶動股價勁揚2.53%，收在每股107.75美元。

龍頭科技股1日漲跌互見，亞馬遜上揚1.47美元，漲幅1.11%，收報133.68美元；Google揚升0.10美元，漲幅0.08%，收在133.11美元；Meta挫跌6.88美元，跌幅2.11%，收在318.60美元；微軟下滑2.45美元，跌幅0.72%，收335.92美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌1.71美元，跌幅1.70%，收報99.15美元；日月光ADR挫跌0.37美元，跌幅4.40%，以8.03美元作收。

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