宇宙級麻煩! 他擁3大利器 美政府傷透腦筋

全球首富馬斯克直言不諱的風格，多次引發批評。外媒報導指出，由於馬斯克掌控了特斯拉、星鏈與推特這3項產業的大數據，他的影響力已經擴張到了「宇宙」等級，據傳至少有9個國家對此向美國政府表達了不安。

據《紐約時報》28日報導，包括歐洲與中東地區在內，至少有9個國家在過去18個月裡向美國官員提及星鏈計畫，其中就有人質疑馬斯克對於這項技術的掌控權。儘管為了避免惹得馬斯克不快，很少國家會公開談論他們的擔憂。

馬斯克旗下的SpaceX所營運的星鏈通訊服務在俄烏戰爭中展現出強大的力量，可以說扮演起改變戰爭格局的要角。這種任何企業或政府都無法匹敵的掌控力，在馬斯克鮮明的個人風格下，更加引人擔憂。

如今有超過4500個星鏈衛星在軌道上運作，占全球活動衛星的50%以上。馬斯克曾炫耀聲稱，靠著特斯拉、星鏈與推特，他可以比任何人把更多全球實時數據放入腦中。

南韓KAIST商學院教授曹大坤（譯音）指出，這等於說馬斯克一個人就握有超過400萬輛特斯拉汽車的運行數據、每天數億人使用的推特數據，還有星鏈傳遞的大量通信數據。

有網路安全專家警告，各界不是要看一家公司的臉色，而是一個人，大家都要受制於他的突發奇想。彭博社等媒體更直言，馬斯克是美國的最大麻煩，隨著他的帝國越建越大，顯然他也越來越難以控制。

（中時新聞網 賴宇萍）

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