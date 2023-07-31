拜登阻電動車業染紅 「這盟國」竟成漏洞

中國企業正競相投資韓國電池產業，準備將韓國做為進軍美國市場的門戶，此舉可能破壞拜登政府意圖阻止中國打入美國電動車供應鏈的通盤計畫。

彭博報導，過去4個月，中國企業及其韓國合作夥伴宣布的共同投資計畫規模總計高達約5.1兆韓元（相當於40億美元），預計將在韓國建造5座新的電池工廠。

新萬金開發廳（Saemangeum Development and Investment Agency）官員表示，至少有一個地方政府正在就更多中國投資項目進行協商。

中國和韓國公司正尋求「善用」韓美自由貿易協定。依據拜登政府的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act,IRA），美國製電動車如果安裝的是韓國製電池，可能也符合請領聯邦政府稅負減免的資格。

韓國電池工業協會表示，中國和韓國，我們需要彼此。韓國電池製造商認為基於美國的IRA法案，從中國進口陰極（cathode）和前驅物（precursor)）等電池材料確實存在風險，但如果這些原材料全部在韓國製造，這意味著韓國在國內就能擁有更穩定的供應鏈。

KB證券分析師James Lee對地緣政治風險提出警告，他表示，與中國公司的合作對韓國公司來說可能具有風險，因為美國可能隨時阻止合資企業享有IRA的稅負優惠。

為了緩解這樣的疑慮，LG在4月的財報電話會議上曾表示，一旦生這種情況發生，該公司將從浙江華友鈷業手中收購合資企業股份。

韓國分析師多認為韓國應該能維持與中國的夥伴關係，至少能維持一段時間。電池產業研究公司SNE Research副總裁James Oh表示，美國不能將中國企業排除於電動車供應鏈之外。如果他們禁止韓國與中國合作，美國將永遠無法生產電動車。

此外，韓國公司或許可以向中國合作夥伴學習一些電池技術，這是中國佔有主導優勢的領域。新萬金開發廳官員表示，電池不像半導體那樣屬於高科技產業，合作很好，因為韓國可以學習中國的電池技術。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）