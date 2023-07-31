瑪莎拉蒂CEO：永不捲入價格戰

義大利豪華汽車製造商瑪莎拉蒂(Maserati)執行長直言，公司永遠不與競爭對手捲入價格戰。

該公司在上周稍早公布業績，執行長Davide Grasso在與媒體討論時表示：「如果我們這樣做，戰略將完全失去平衡」。

分析人士擔心，汽車製造商可能為了保持市占率，而匆促降價。美國電動車品牌特斯拉已經在多個市場啟動新一輪的降價行動。

執行長說：「總歸定價是一個非常關鍵的因素，尤其是對奢侈品牌而言。非常重要的是，我們不主打數量」。「我們的目標是盡可能製造出最好的汽車，讓別人欣賞它並樂於擁有」。

在休旅車款Grecale的支援之下，瑪莎拉蒂在今年上半交出1.53萬輛汽車。目前瑪莎拉蒂對經銷商的審查趨嚴，以確保經銷商能在價格上遵守紀律，維持定價水準。

Grasso說：「我們不想對客戶發出錯誤資訊」。

瑪莎拉蒂面對的是金字塔頂端客群。在義大利，包括銷售稅在內，較划算的Grecale休旅車起價為8.1萬歐元(約8.9375萬美元)，而MC20 Cielo sportscar高檔車的起價為26.8萬歐元。如果出口海外的話，售價可能更高。

瑪莎拉蒂目前屬於Stellantis汽車集團。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）