Fed傳聲筒：物價薪資緩增 年底前不升息

素有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）日前撰文表示，物價與薪資成長顯現放緩跡象，代表通膨正朝著Fed設定目標邁進。若此趨勢持續下去的話，Fed在9月下次會議可能停止升息腳步且可能持續到年底。

美國勞工部28日公布，2023年第二季薪資與福利較去年同期增加4.5％，但低於第一季增幅4.8％。聘雇成本指數（ECI）增幅也放緩至兩年最低，顯示美國就業市場正在降溫，有助於Fed對抗通膨。

美國商務部同日公布，Fed偏好用來衡量通膨情況的6月個人消費支出物價指數（PCE）年增3％，低於前一個月3.8％增幅與市場預期的3.1％。

蒂米羅斯對此表示，儘管薪資成長與通膨水平位於歷史高檔並超出Fed預期，但這兩項數據提供迄今最清楚的例證，顯示眾所期待的物價壓力放緩。若此情況未來幾個月持續下去的話，可能促使Fed在9月會議決議利率按兵不動，並可能持續至今年底。

研調機構凱投宏觀（Capital Economics）資深美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）指出：「目前數據下降速度令人振奮。我們可以清楚地看到，過去幾季以來勞動市場逐漸降溫，開始反映在薪資增幅放緩。」

杭特認為，Fed官員可能希望薪資成長增幅能放緩至3.5％，好幫助他們將通膨壓低至2％～2.5％水平。

諮詢機構Inflation Insights總裁夏里夫（Omair Sharif）附和表示，整體勞動市場持續降溫，可能為Fed官員9月中旬會議暫緩升息提供支持。

Fed上周宣布升息一碼，將利率升至5.25％～5.5％區間，此為22年高點，且為去年以來第11度升息。聯準會主席鮑爾指出，後續會議是否升息，取決於通膨與經濟活動放緩速度是否符合官員預期。

鮑爾表示，通膨的頑固程度超乎我們與其他分析師預期，但到了某個時間點可能改變。我們必須根據數據做出相對應決策。

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