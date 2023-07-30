張忠謀神預言 美晶片業自爆2030驚人慘況

受到裝機專業人才不足的影響，台積電日前坦承美國廠量產延後一年至2025年。與此同時，美國半導體產業協會（SIA）也警告，2030年美國半體業將缺工6.7萬人，衝擊美國振興晶片業的努力。上述消息，在在印證台積電創辦人張忠謀此前神預言，赴美設廠「製造成本太高、缺乏相關人才」。

美國SIA和牛津經濟研究院（Oxford Economics）研究指出，依目前學生畢業率來看，到2030年為止，美國半導體產業人才缺口約6.7萬人，其中電腦科學家、工程師和技術人員出現最嚴重人才荒，整體美國經濟相關人才缺口更高達140萬人。未來晶片業大約半數的職缺是工程師。

SIA執行長John Neuffer表示，半導體人才向來是晶片業及美國經濟成長與創新的驅動力。他認為，近期解決方案是調整移民政策，留住並吸引更多來自世界各地的優秀人才。

事實上，晶片企業一直苦於在美國找不到適用的員工。台積電在上周法說會表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年。

張忠謀曾多次示警，赴美設廠缺乏人才、成本太高。美國重要智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）在去年4月中旬的Podcast節目中專訪張忠謀分享創立全球最大晶圓代工廠歷程。他提到，美國在晶片設計上有全球優秀的人才，但在晶片製造則面臨嚴重人才短缺問題，此外，美國製造晶片的成本比台灣貴了50%，難與世界競爭，是昂貴且徒勞無功之舉。

張忠謀還舉台積電在美國奧勒岡工廠25年製造經驗為例，在美國發展晶圓製造的成本太高、太過浪費，過去台積電多次為奧勒岡州工廠，安排美國和外籍人員，但都沒辦法降低太多成本，奧勒岡廠雖然能夠獲利，但幾乎已放棄擴建計畫。

（中時新聞網 吳美觀）

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