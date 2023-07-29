美恐輸全球晶片戰?! 台積美國廠曝致命警訊

拜登政府對大陸祭出晶片禁令，槍口對外真能壯大自己？美媒報導，從台積電美國廠裝機專業人才不足，凸顯美國半導體業嚴重缺工的警訊，若不盡快改善，美國可能會輸掉這場全球晶片競賽，這對拜登重振美國晶片雄心是一重大打擊。

美國為確保全球老大地位，近年對大陸先進半導體業「卡脖子」，除了實施一連串出口管制，並將大陸指標性晶片廠納入制裁黑名單，還拉攏荷日等盟友加入圍堵行列，但美國政府使出各種手段，卻忘了國內晶片業人才缺口的致命傷。

巴倫周刊（Barron’s）報導，去年拜登政府簽署《晶片與科學法案》，為美國半導體生產和研究挹注527億美元的政府補貼，打造美國本土半導體供應鏈。之後，台積電和三星等大廠紛紛赴美國投資設廠。

不過台積電在上周（20日）法說拋出震撼彈，董事長劉德音坦承，美國亞利桑那晶圓廠面臨一些挑戰，在半導體設施中，能熟練安裝設備的專業人員數量不足，4奈米量產時程將由2024年底延至2025年。

報導指出，台積電亞利桑那廠是美國首座先進半導體廠，進度卻大幅落後，最大問題就是美國缺乏半導體生產經驗的專業人才。這些外企投資遇到瓶頸，歸因於美國人力資本不足。如果產業缺工情況不盡快改善，這些投資可能面臨失敗，最終美國恐輸掉全球晶片競賽。

（中時新聞網 吳美觀）

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