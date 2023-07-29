南美第3個 這國用人民幣結算 擬設中資銀

據觀察者網引述美聯社28日報導，繼巴西、阿根廷之後，玻利維亞成為最新一個使用人民幣進行進出口貿易結算的南美國家。當地時間27日，玻利維亞經濟財政部長蒙特內格羅在記者會上表示，今年5月至7月，玻利維亞人民幣交易金額達2.78億元，佔該時期對外貿易額的10％，預計未來人民幣交易業務將會進一步擴大。

稍早時，蒙特內格羅在另一場活動上還透露，目前這些人民幣交易通過玻利維亞國有銀行實現，玻政府正努力推動在該國國內設立中資銀行。

7月25日，玻利維亞財經部長蒙特內格羅就宣佈了該國國有的玻利維亞聯合銀行，已經開始使用人民幣進行進出口貿易結算的消息。在當天就玻利維亞經濟形勢舉行的新聞發佈會上，他表示儘管目前玻利維亞境內還沒有中資銀行，但不影響玻利維亞的金融機構使用人民幣交易。同時他強調，玻政府正努力推動在該國國內盡快設立中資銀行。

據美聯社報導，27日，蒙特內格羅在另一場新聞發佈會上透露了更具體的數據。他表示，今年5月至7月期間，玻利維亞人民幣交易金額達2.78億元，佔該時期對外貿易額的10％。

「香蕉、鋅和木材製造業出口商以及汽車和資本貨物進口商都在用人民幣進行交易。」他補充道，「我們已經在使用人民幣了。這是一個事實，也是一個良好的開端。」

蒙特內格羅強調，雖然目前以人民幣結算的金額相對較少，但隨著時間的推移將會增加。

「玻利維亞是南美第三個使用人民幣結算的國家。」美聯社對此感到擔憂，美元在該地區國際金融交易中的霸權地位，正在面臨一場雖然目前規模不大但卻在日益增長的挑戰。

在此之前，另外兩個南美主要經濟體，巴西和阿根廷，已經先行一步實踐人民幣交易。

報導稱，今年3月，巴西宣佈與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易，同時採取措施降低使用人民幣跨境交易的難度，促進雙邊貿易投資便利化。一個月後，阿根廷也宣佈停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。6月底，該國還決定使用人民幣向IMF支付部分債務。

同樣面臨美元流動性不足和外匯儲備持續減少的玻利維亞，在巴西和阿根廷看到了人民幣結算的優勢。5月，其總統阿爾塞稱，玻方有意效仿兩國，積極推動實現在對外貿易中使用人民幣結算。

阿爾塞當時表示，在對華貿易中使用人民幣結算正成為南美地區的趨勢，玻利維亞不能選擇「袖手旁觀」。他對使用人民幣進行國際貿易持開放態度，不過未透露完成這一設想的具體時間表。

玻利維亞官宣開始使用人民幣交易前不久，7月初，在阿根廷舉行的南方共同市場（南共市）第62次元首會議上，阿爾塞還呼籲區域內國家減少在經貿活動中對美元的依賴，積極使用美元的替代品，加強雙邊貿易的本幣結算。

美國智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）亞洲和拉美項目主任瑪格麗特·邁爾斯（Margaret Myers）表示，在拉美和加勒比地區，人民幣的使用正在增加。

她說，「特別是那些希望與中國建立更緊密關係的國家，這些國家認為自己在某種程度上結成了政治盟友，在減少對美元和美國的整體依賴這一特定目標上達成一致。」

美國智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）的拉丁美洲項目主任本傑明·格丹（Benjamin Gedan）認為，玻利維亞等南美國家使用人民幣進行國際貿易是一個「時代標誌」。

他也坦言，對於美元在拉丁美洲等地區的特殊地位被動搖，華盛頓方面現在感到「非常焦慮」。

自今年以來，貨幣領域引來諸多「大事件」，全球「去美元化」浪潮呈加速趨勢。從「美國後院」拉美到「能源基地」非洲、中東，再到歐洲和亞太，越來越多的國家著手計劃或已經實施了「去美元化」方案，在跨境貿易和投資中加強本幣結算。與此同時，由於匯率穩定，人民幣作為國際貨幣的避險屬性日益凸顯，人民幣國際化的進程也在加快。

5月數據顯示，已有包括印尼、伊朗、俄羅斯、德國在內的30多個國家正逐漸在貿易結算或投資中轉向使用人民幣，人民幣國際化的「拼圖」不斷鋪展開來。

據彭博社稍早前報導，今年第一季，全球各中央銀行在與中國人民銀行簽署的雙邊本幣互換協議下，動用人民幣餘額1090.85億元，創造了全球貨幣當局利用人民幣—本幣互換額度的新紀錄，再次表明人民幣的國際地位日益提高。

7月25日，《日本經濟新聞》援引中國國家外匯管理局的統計數據報導稱，2023年第二季，中國雙邊結算中人民幣佔比達49％，首次超過美元。這其中較大的影響因素包括金融開放和中俄貿易增加。

報導稱，雖然全球範圍內人民幣結算所佔比例不到3％，但「去美元化」開始取得進展。此次的統計未包括不直接經由中國的第三國間貿易和資本交易的人民幣結算。

（中時 藍孝威）

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