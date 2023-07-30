Fed是否再升息 美本周就業數據成觀察重點

聯準會（Fed）在7月底如預期升息1碼至5.25％到5.5％區間後，雖然部份專家認為Fed升息循環已告一段落，但由於年底前還有三次貨幣政策會議，和Fed主席鮑爾會繼續觀察就業和通膨情勢變化，因此本周公布的相關數據極受關注。

美國本周最重要的數據是4日公布的7月失業率和非農就業人數。外界預期失業率維持3.6％不變，非農就業人數從6月的增加20.9萬人縮小至增加20萬人。

外界認為非農人數每月要增加7,000人到10萬人之間，才能讓其工作年齡人口保持增長，方有助支撐美國內需和經濟發展。即使7月的增加人數縮小至20萬人創2020年12月來最低，仍是外界評估區間最低端的約3倍。

其他與就業相關數據，包括2日公布的7月ADP就業人數。3日的上周初領失業救濟金人數，和7月Challenger企業裁員人數。

6月ADP就業人數顯示，民間企業意外增加49.7萬個工作職務後，外界預期7月創造的工作職務數量會大幅縮小至19萬個。

至於Challenger企業裁員人數，外界預期企業6月宣布裁員人數逾40.7萬人，創去年10月來最低裁員數後，7月會回升至45萬人，但仍遠低5月的逾80萬人。但上周初領失業救濟人數預期回升至22.5萬人，終止連續三周縮減的局面。

美國本周其他重要數據，包括31日公布的7月芝加哥採購經理人指數（PMI）和達拉斯Fed製造業指數。1日的7月ISM製造業PMI，和達拉斯Fed服務業指數。3日S&P Global的7月服務業與綜合PMI終值，和6月工廠訂單。

英國央行3日舉行貨幣政策會議。外界預期其將升息1碼至5.25％，為連續第十四次會議做出升息決定。日本央行會在前一天，即2日公布其最新一次貨幣政策會議備忘錄。