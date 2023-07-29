美企降低陸供應鏈風險 這國或從中受益

據美國之音報導，專家表示，越南有能力吸引那些尋求降低目前在中國的供應鏈風險的美國投資者，但是河內和華盛頓之間更緊密的經濟融合，似乎不太可能導致政治關係的重組。

美國財政部長葉倫在最近訪問河內時向當地媒體發表講話，稱讚越南是美國的「關鍵合作夥伴」，美國目前正通過擴大本國及可靠夥伴的製造業來減少對中國的依賴。

美國之音引述河內經濟學家黎登營（Le Dang Doanh）表示，「越南歡迎美國的『友岸外包』（friendshoring），這對兩國都有利，有助於越南的增長。」 所謂「友岸外包」是指將供應鏈網路集中在被視為政治和經濟盟友國家的做法。

報導還引述澳洲新南威爾士大學（University of New South Wales）榮退教授卡爾·塞耶（Carl Thayer）分析稱，越南和美國之間更緊密的經濟融合，並不會導致河內與華盛頓重新結盟而反對北京。

「越南和美國已經建立了實質性的經濟關係。這種關係的進一步發展將建立在互惠互利的基礎上，」塞耶認為，「中國更擔心越南與美國的潛在安全和防務關係，而不是雙邊經濟關係。」

然而，北京「對任何損害中國利益的美-越經濟關係極為敏感」。塞耶還強調，「北京和河內都不認為經濟關係是零和遊戲」。

黎登營表示，他已經看到外國直接投資（FDI）從中國轉移到越南，特別是自從川普政府期間美中貿易緊張局勢開始加劇以來。他說，2001年生效的一項雙邊貿易協定促進了越南對美國的出口。

黎登營說，越南「沒有雄心」去吸引美國企業，令其完全從中國搬遷，因為「經過長年的數十億美元的投資，它們都已經在那裡根深蒂固了」。「越南只是希望它們轉移部分生產，使得出口到美國更加方便，」黎登營說，「越南繼續吸引外國直接投資，以匹配其廉價、年輕和富有效率的勞動力等優勢。」

河內擔心可能遭到北京報復，或許希望與華盛頓保持距離。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）兼職研究員陳碧琪（Bich Tran）在3月份時告訴路透社，「鑒於日益加劇的中美競爭和中越在距離上的接近，河內可能不願意正式升級與華盛頓的全面夥伴關係。」

報導引述胡志明市經濟學家裴基成（Bui Kien Thanh）表示，越南的地理位置將使其在與美國進行友岸外包的任何地區競爭中具有競爭優勢，「作為中國的鄰國，越南是尋求從中國搬遷出來的公司的一個方便的目的地。」

裴基成指出，「更重要的是，越南位於東北亞和南亞之間世界上人口最多、經濟最具活力的地區中心。」據估計，全球貿易有20％到30％之間要通過越南附近的南海。

就與越南的雙邊貿易額而言，美國目前排名第二，僅次於中國，2022年超過近1390億美元。美國是越南製造的紡織品、鞋類和電子產品的最大出口市場。裴基成說，河內「對華盛頓態度很好」，「非常歡迎美國企業」。今年是兩國建立全面夥伴關係10週年。

葉倫7月21日在河內的演講中指出，綠色能源和半導體製造是越南加入全球供應鏈的潛在行業。2021年，總部位於亞利桑那州的半導體封裝和測試服務提供商阿姆科爾（Amkor ）宣佈，計劃在北寧省北部建造一家智慧工廠。英特爾（Intel）在越南最大的城市胡志明市擁有該公司最大的組裝和測試設施。

裴基成表示，越南「如果沒有美國的幫助，就無法發展自己的半導體產業」，並補充說，「如果英特爾能夠在越南開設其最大的工廠，其他美國晶片製造商也可以做到這一點。」

（中時 藍孝威）

延伸閱讀

越南不可能取代大陸？！專家爆1重要原因

越南經濟大噴發 專家爆這品牌進駐證明

這些越南人決心轉移工作戰場 日本難喚回