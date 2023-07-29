英特爾帶隊 美科技股狂飆 費半彈逾2％最強

繼GDP之後，美商務部發布的 PCE數據又下降，顯見通膨降溫趨勢明顯，美國經濟軟著陸更有希望。加上業績亮眼的英特爾、 寶僑 (P＆G) 和 Roku ，美股重要指數周五全面上漲，那斯達克指數更是漲近2%，創下兩個月來最大漲幅。

道瓊工業指數上漲176.57點，或0.50%，收在35,459.29點；標普500指數上揚44.82點，或0.99%，收4,582.23點，創去年4月以來收盤新高 ；那斯達克綜合指數揚升266.55點，或1.90%，收14,316.6點，創5月26日以來最大漲幅；費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收3,851.762點。

科技股氣勢如虹，為美股立下大功。週三發布財報好消息的Meta和Alphabet分別上漲4.42%及2.46%；英特爾公布第二季財報以及第三季財測數據均優於預期，並暗示令市場期待已久的行業復甦將至，另外，三星、SK海力士和美光均發出下半年度晶片需求復甦的訊號。本周，這些科技股多數累漲， Meta和Alphabet本周累漲均超過10%，分別累漲約10.6%和10.5%，蘋果也漲約2%。

數據方面，美國商務部公布最受聯準會（Fed）密切關注的通膨指標－美國個人消費支出物價指數（PCE）與核心PCE。6月個人消費支出物價指數（PCE）年增3％，低於前一個月3.8％增幅與市場預期的3.1％，也締造2021年3月以來最小增幅。扣除波動高的食品與能源項目後，核心PCE也出現顯著滑落。數據顯示核心PCE年增4.1％，略低於市場預期的4.2％與前一個月的4.6％增幅，並創下2021年9月以來最小紀錄。

聯準會本周稍早才將政策利率調高25個基點到5.25％至5.5％區間的22年新高，主席鮑爾在記者會上表示，不排除9月進一步升息。不過他也提到，每次會議的利率決策，仍將取決經濟數據的表現而定。

華爾街希望未來數月的通膨數據，能持續展現物價成長已經減緩，進而促使Fed能及早終結本次升息循環。歷經逾一年的快速緊縮，Fed對抗通膨戰役至今已取得明顯成果。數據顯示，核心PCE通膨已從2022年2月升抵的5.4％高峰出現大幅回落。

在關鍵指標顯示通膨持續降溫的同時，密西根大學公布的7月消費者信心指數終值報 71.6，雖略低於市場預期的 72.6，但仍遠高 6 月的 64.4，創2021年10月以來新高，反映通膨持續放緩提振消費者信心。

政經方面，日本央行放寬YCC政策， 28日決議將短期利率目標維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標維持在0％左右。 收購10年期日本公債的固定利率將由0.5％調整為1.0％，暗示央行將容許殖利率升抵1.0％。 該央行另將10年期公債殖利率允許波動區間維持在正負0.5％之間，稱此範圍將作為「參考」，而非「硬性限制」。

日本央行的這一措施，不僅有這於緩解長期被紐約的日本債券利率，也在一定程度上減少日本央行購買債券的負擔，被視為日本央行試圖扭轉長期的寬鬆政策，轉向貨幣正常化的前兆。

（工商時報 陳彥綺）

英特爾帶隊 美國科技股狂飆 費半彈逾2％最強 那指漲266.55點

美股3大指數日線全上揚，至於本周，道瓊漲0.66%，標普500漲1.01%，雙雙均為連續第3周上漲，那斯達克周線更是大漲2.02%。

經濟數據方面，扣除食品與能源項目，美國6月核心個人消費支出（PCE）指數僅月增0.2%，符合市場預期。另外，年增率為4.1%，創2021年9月以來最低，較預估值4.2%小一點。市場認為，這個被聯準會視為有重要參考價值的通膨數據，6月看起來物價似乎有進一步下降跡象。

至於美國7月密西根大學消費者信心指數，終值為71.6，預期為72.6，前一個月則是72.6。美國第2季勞動成本指數（ECI），增幅僅1%為兩年以來最小，表示美國勞動市場正慢慢降溫。去年同期，ECI是大增4.5%。

美企重要財報，英特爾上季營收129億美元，超過預估值120.2億美元，每股盈餘0.35美元，也超乎預期會虧損0.04美元。英特爾預估本季營收129.8至139.8億美元，調整後每股盈餘0.2美元，調整後毛利率43%，全部渴望都超過市場預估。

英特爾表示，個人電腦晶片業務的市占率上季有在擴大，預測個人電腦在2023下半年將繼續復甦，同時，庫存水平已恢復正常。英特爾股價飆升6.6%，盤後仍小漲0.54%，今年迄今已暴漲38%左右。

★四大指數

美股道瓊上漲176.57點或0.50%，收35,459.29點。

NASDAQ上漲266.55點或1.90%，收14,316.66點。

S&P500上漲44.82點或0.99%，收4,582.23點。

費城半導體上漲83.50點或2.22%，收3,851.76點。

★11大類股

通訊服務類股(SPLRCL)漲2.30% 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.85%

科技類股(SPLRCT)漲1.48% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.99%

原物料類股(SPLRCM)漲0.69% 工業類股(SPLRCI)漲0.62%

醫療類股(SPXHC)漲0.29% 金融類股(SPSY)漲0.14%

能源類股(SPNY)漲0.09% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.26%

公用事業類股(SPLRCU)跌0.26%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲2.31%，收338.37美元。

蘋果(AAPL)上漲1.35%，收195.83美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.09%，收132.21美元。

Alphabet(GOOGL)上漲2.46%，收132.58美元。

特斯拉(TSLA)上漲4.20%，收266.44美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲4.42%，收325.48美元。

蘋果(AAPL)上漲1.35%，收195.83美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.09%，收132.21美元。

Alphabet(GOOGL)上漲2.46%，收132.58美元。

網飛(NFLX)上漲3.05%，收425.78美元。

3.其它焦點股

英特爾(INTC)上漲6.60%，收36.83美元。

Meta(Meta)上漲4.42%，收325.48美元。

特斯拉(TSLA)上漲4.20%，收266.44美元。

應用材料(AMAT)上漲3.96%，收151.93美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.09%，收132.21美元。

高通(QCOM)上漲2.88%，收129.48美元。

Alphabet(GOOGL)上漲2.46%，收132.58美元。

微軟(MSFT)上漲2.31%，收338.37美元。

輝達(NVDA)上漲1.85%，收467.50美元。

超微(AMD)上漲1.67%，收112.96美元。

蘋果(AAPL)上漲1.35%，收195.83美元。

德州儀器(TXN)上漲1.07%，收178.37美元。

恩智浦(NXPI)上漲0.69%，收223.31美元。

IBM(IBM)上漲0.34%，收143.45美元。

美光(MU)上漲0.18%，收71.20美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.35%，收115.99美元。

思科(CSCO)下跌1.72%，收52.09美元。

★台股 ADR

台積電上漲1.51美元或1.52%，收100.86美元，換算台股價格為633.2元。

聯電上漲0.14美元或1.90%，收7.51美元，換算台股價格為47.15元。

日月光上漲0.30美元或3.70%，收8.40美元，換算台股價格為131.84元。

中華電信上漲0.05美元或0.13%，收37.10美元，換算台股價格為116.46元。

（時報資訊 財經內容中心）

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