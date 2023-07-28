奢侈品王者不敗 愛馬仕Q2銷售超猛

龍中之龍，頂級柏金包和凱莉包的製造商愛馬仕(Hermes)周五公布第二季業績加速；美國市場的持續成長，以及中國市場的明顯加速，都推進了愛馬仕上季業績表現。顯示儘管經濟充滿陰影，但全球對該品牌的頂級皮革產品的需求，依舊強勁。

利潤極高的愛馬仕，第二季銷售來到33.2億歐元(約36.5億美元)，按固定匯率計算，為年增27.5%，高於Visible Alpha預測的22%成長率。愛馬仕在所有的地區都有雙位數的銷售成長率。

在公布業績之際，中國的疫後復甦腳步，存在不確定性；而美國在長達數月的通膨狂潮之下，消費支出正在降溫，此都讓奢侈品產業面臨壓力。

由於中國經濟數據乏善可陳，加上歷峰集團和領頭羊LVMH集團近日更為謹慎的財測展望，讓奢侈品公司股價在最近幾天下跌。

愛馬仕產品包括極昂貴的服飾，還有以配售潛規則而聞名的柏金包，目標客群是對價格波動非常不敏感的富裕消費者。因此，該公司能較其它奢侈品競爭對手更能抵禦經濟動盪。

愛馬仕執行主席Axel Dumas對媒體說：「我們並沒有看到成長趨勢任何的中斷」，他補充說，消費者傾向在奢侈品的非常高端產品進行購買。

（時報資訊 張朝欽）

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