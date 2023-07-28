日圓急貶又急升 專家：和聯準會有關

日本央行周五宣布微調其公債殖利率曲線控制（YCC）政策後，日圓兌美元匯率陷入劇烈震盪，盤中由急貶反轉直上，並觸及1周新高。

日銀在稍早前宣布短期利率目標維持不變，仍為負0.1%；10年期公債殖利率目標亦維持不變，為0%左右。此外，現行的10年期公債殖利率波動區間為正負0.5%的指引亦維持不變，但值得注意的是，日銀表示該指引將作為「參考」，而非「嚴格的上下限」。該行擬在每個工作日以1%的利率水準買進10年期公債。

根據先前的YCC政策，日本10年期公債殖利率波動區間為正負0.5%，當殖利率可能升破0.5%時，日本央行就會買入日債以壓低長期利率。

此前日經新聞報導，日本央行在周五召開的政策會議上將維持10年期公債殖利率上限為0.5%不變，但也將討論調整YCC政策，放手讓長期利率「在某種程度上」升破該水準，使該政策更具彈性。

由於日本通膨高漲且薪資增長復甦，該央行調整政策的壓力持續升高。

在日銀發布政策聲明後，市場先是認為該日本央行的政場立場不如預期強硬，日圓兌美元一度大貶逾1%，但隨後迅速拉升逾1%，報138.07兌一美元。

日本10年期指標公債殖利率飆升13.5個基點，報0.575%，創9年新高，為日圓帶來支撐。日經225指數跌幅大幅收斂，終場小跌0.40%。在利潤可望改善的預期下，銀行股走高。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）貨幣策略師Carol Kong稍早前表示，日銀現在將把10年期債息波動區間的上下限視為「參考」，而不是「嚴格的限制」，這樣的YCC政策調整看起來純屬技術性。今天的政策聲明仍然堅守鴿派的基調，日銀仍然預期2024和2025財年的通膨率將低於目標。因此，目前沒有政策將收緊的信號。我們維持日本央行今年將維持超寬鬆貨幣政策不變的觀點，並預期到本季末美元將維持在140日圓價位。

SEB亞洲策略部門主管Eugenia Victorino Eugenia Victorino表示，放棄嚴格的殖利率限制為未來幾個月進行更多政策調整敞開大門。考量到聯準會的緊縮周期已經接近尾聲，這給日圓升值的空間。

三井住友信託銀行（Sumitomo Mitsui Trust Bank）市場策略師Ayako Sera表示，外國投資人可能會解讀為日本央縮減了其寬鬆措施，然後去買進日圓。美元兌日圓可能面臨下行壓力，因為這是日銀允許利率上升的權宜之計。

（時報資訊 柯婉琇）

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