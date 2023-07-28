美禁港特首參加APEC 美媒曝陸報復目標

美禁港特首參加APEC慘了？ 華郵：習近平恐拒絕「習拜會」報復

禁止港特首參加APEC 《華郵》引述分析人士：習近平或拒出席AEPC、拒絕「習拜會」作為報復

美國《華盛頓郵報》引述三名知情美國官員透露，白宮已決定禁止香港行政長官李家超出席在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）；而這是中美關係回溫的最新考驗。

有分析人士更直言，中國國家主席習近平可能拒絕出席APEC，並拒絕與美國總統拜登會晤，以此作為報復。

香港實施「港區國安法」，當時美國川普政府，宣布制裁11名香港特區政府官員，其中就包括時任香港保安局局長的李家超。

《華盛頓郵報》報導，據三名知情美國官員透露，白宮已決定禁止李家超參加今年秋天在美國舉行的大型經濟峰會，這是對拜登總統重啟與中國關係的最新考驗。

報導指出，正當美中關係出現緩和之際，美國這項冷落的舉措可能會影響雙邊關係的前景，一些分析人士稱，這可能會促使中國領導人習近平缺席APCE，而外界普遍預料，屆時習近平可能與拜登會晤。

不過，也有其他聲音認為習近平仍會出席APEC，原因是中國經濟前景已大幅下滑，中國領導人會希望藉由參加APEC會議，彰顯中國對全球經濟的領導作用，以期恢復全球投資者的信心。另一方面，習近平也可以藉此向大陸國內傳遞一個信號：即他能有效管控中美關係。

白宮發言人拒絕就此事發表評論，僅表示，美方期待所有 APEC 成員代表團按照美國法律法規參加。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則表明，「我們強烈反對李家超被禁止參加APEC。 「這違反了APEC規則，也違背了美國做出的承諾。」

（中時 陳柏廷）