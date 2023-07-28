韓國醫療體系誰來撐？病床滿滿卻找嘸醫生

隨著醫療技術進步，民眾平均壽命得以延長。可是在南韓，儘管醫院眾多，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，人均醫院床位最多，但醫生數量卻處於倒數位置，讓民眾不禁憂心，生病時恐等不到醫師看病。

南韓醫療基礎設施優良，醫院眾多，但醫療從業人員的數量卻遠低於OECD的平均水平。南韓保健福祉部日前公布的數據顯示，截至2021年，平均每1000人只能搭配2.6名南韓臨床醫生，在OECD成員國中排名倒數第2，僅高於墨西哥的2.5名醫生。OECD的平均水平為3.7名醫生，而奧地利和挪威則分別為5.4名和5.2名。

截至2021年，南韓每1000人擁有12.8 張床位，是OECD國家中最高的。OECD的平均床位數為4.3個。此外，到2021年，南韓人均每年去醫院門診的次數為15.7次，是OECD成員國中最高的。這是成員國平均水平（5.9次）的2.6倍。南韓每位住院患者的平均住院時間為18.5天，位居第2，僅次於日本（27.5天），為平均水平（8.1天）的2倍多。

據南韓統計廳去年公佈的數據，2021年南韓人平均預期壽命為83.6歲，在過去10年中增加了3歲，而OECD成員國的平均預期壽命，僅從2011年的79.6歲增加到2021年的80.3歲，進一步拉大與南韓的差距。

（中時新聞網 賴宇萍）

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