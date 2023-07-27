市場憂日央轉向 道瓊挫237點 Meta揚4%

美國第二季經濟成長意外加速，凸顯經濟軟著陸的可能性，但也深化投資人對於聯準會持續升息的擔憂，華爾街股市27日開高走低，盤中傳出日本央行可能調整寬鬆政策，美股戲劇性翻黑，道瓊工業指數終場收黑逾230點，揮別13連紅。

道瓊工業指數終場下跌237.40點，或0.67%，以35,282.72點作收；標普500指數下滑29.34點，或0.64%，收4,537.41點；那斯達克指數下跌77.17點，或0.55%，收14,050.11點；費城半導體指數上漲68.89點，或1.86%，收3,768.27點。

數據方面，美國商務部27日公布第二季國內生產毛額（GDP）初值，受到消費者支出和企業投資的推動，第二季GDP季增年率達2.4%，相較第一季加速擴張，另外，個人消費支出物價指數（PCE）年率初值報3.7%，核心PCE物價指數年率初值則為4.4%，均較第一季的增長顯著放緩。

6月美國耐用品訂單初值成長4.7%，遠高於預期的升1.3%，並創下半年以來最大增速，其中剔除飛機和國防耐用品的核心資本品意外升0.6%，體現企業核心資本支出連增三個月。

另外，勞工部27日公布，上周首次申領失業救濟金人數減少7,000人至22.1萬人，低於預期的23.5萬人；截至7月15日為止當周的持續申領人數降低5.9萬人，報169萬人，同樣低於預期。

經濟數據理想帶動美債殖利率攀升，10年期美債殖利率最多上升17.8個基點至4.026%，而2年期美債殖利率則攀升12.6個基點，報4.953%。

政經方面，繼美國聯準會26日如預期升息1碼，歐洲央行也於27日宣布提高三項主要利率各1碼，使歐元區存款利率達到3.75%，創下22年新高，至於9月的利率決策將何去何從，歐洲央行總裁拉加德表示，該行對於9月利率決策保持開放態度，升息與按兵不動皆是檯面上的選項。

另日本央行將於周五公布最新利率決策，當地媒體報導，日本央行可能放棄其殖利率曲線控制（YCC）政策，從而允許長期利率在一定程度上高於0.5%的上限，帶動日圓應聲反彈1.06%，至138.77兌每美元。

個股方面，26日傳出七大汽車製造商將合資成立一家新公司，在美國提供電動車充電服務，以緩解充電樁短缺問題，挑戰特斯拉在充電領域的霸主地位，特斯拉27日下滑3.27%，收在每股255.71美元。

Meta於26日公布上季財報，由於AI提升平台黏著度，IG的Reels短影音功能成功吸引廣告主，Meta 表示，預計第三季營收將在320億美元至 345 億美元之間，優於分析師預期的313億美元，財報財測皆勝預期，激勵股價勁揚4.40%，收在每股311.71美元。

龍頭科技股27日漲跌互見，Google揚升0.21美元，漲幅0.16%，收報129.87美元；亞馬遜上漲0.10美元，漲幅0.08%，收在128.25美元；微軟挫跌7.05美元，跌幅2.09%，收報330.72美元；蘋果下滑1.28美元，跌幅0.66%，收在193.22美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌0.06美元，跌幅0.06%，收報99.35美元；日月光ADR 攀升0.19美元，漲幅2.40%，收8.10美元；聯電ADR上揚0.16美元，漲幅2.22%，以7.37美元作收。

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