美國第二季GDP加速擴張 淡化衰退隱憂

美國商務部27日公布第二季國內生產毛額（GDP）初值，多虧就業市場強韌支撐消費支出，加上企業擴大投資，季增年率達2.4％優於預期，相較第一季加速擴張，淡化美國步入衰退的隱憂。

商務部周四發布的美國Q2 GDP初值，高於第一季終值季增年率2％，也遠遠超出《路透》訪調經濟師預估的1.8％。

除了房市與製造業低迷的考驗，美國經濟也挺過聯準會（Fed）去年3月至今強勢升息525個基點的壓力。Fed 26日宣布升息1碼，基準利率攀抵5.25％～5.5％的22年高點。

Fed為強壓通膨，祭出1980年以來最激進的升息政策，經濟學家擔心Fed緊縮過頭，從去年末起看衰經濟恐陷入衰退。不過隨著通膨壓力緩解，開始有人相信Fed的經濟軟著陸期待會成真。

美國Q2經濟的擴張力道不墜，多虧就業市場續強的庇蔭。同步出爐的初領失業救濟人數數據，是反映就業市場持續緊俏的最新證據。

勞工部周四公布，上周（截至7月22日）初領失業救濟人數，經季調後較前周減少7,000人，總數來到22.1萬，比預估的23.5萬還低。

吃過疫情期間缺工的苦頭後，企業求才若渴，至今休閒餐旅業的聘雇人數，仍低於疫前水準。美國6月失業率3.6％，與2020年2月創的近半世紀低點3.5％，只有一步之遙。就業市場強帶動企業加薪，加上通膨降溫，美國消費者樂得受惠，增加體驗方面的支出，例如旅遊。

但部分經濟學家仍相信，美國經濟離衰退不遠，理由是借貸成本隨升息加重，消費者終究吃不消，償債有困難。

他們還點出其他經濟困境，包括銀行持續緊縮信貸，疫情期間累積的超額儲蓄下降，就業人口增幅放緩會抑制薪資增長。

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