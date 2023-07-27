八成投資人押注 聯準會9月按兵不動

雖然聯準會（Fed）主席鮑爾對於後續升息選項仍預留空間，不過根據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人押注Fed在9月例會將有高達8成機率按兵不動。

鮑爾在會後記者會上指稱，不排除9月可能進一步升息，但最終決策仍將取決經濟數據而定。許多經濟學家對於鮑爾的說法並不感到意外，特別是在9月20日會議召開前，美國還將發布多項與就業及消費通膨相關等重要報告。決策官員憂心，如果過早在對抗通膨戰役上宣告勝利，反而會讓美國經濟陷入更高通膨的險境。

ING首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）認為，鮑爾保留未來可能升息的選項是適當的行為，因為無人預料在這段期間美國經濟還會發生什麼變化。

LPL金融公司首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）也表示，鮑爾不對停止升息做出任何承諾的做法，一點也不令人感到訝異。如果之後數據顯示通膨持續回落、就業市場也不再如此緊繃，Fed就有更充分理由在9月停止升息。

Carson財富管理公司分析師Sonu Varghese提到，儘管鮑爾針對未來利率動向並無透露明確訊息，但他認為Fed不太可能再度升息。他預料9月會議前的通膨報告將為物價走弱再添新的至明證。

高盛在報告也表示，Fed聲明沒有暗示未來升息步伐將放緩，不過它預測9月可能停止升息。

紐約梅隆銀行美洲宏觀策略部主管維利斯（John Velis）則說，即使鮑爾保留進一步升息或利率持平的空間，但他對於經濟可能實現軟著陸的信心，卻帶動美元走低、美股上揚。他說這些發展應與鮑爾缺乏明確的鷹派論點有關。

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