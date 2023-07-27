SK海力士沾AI光?! 專家:記憶體已走過谷底

南韓三星電子在周四發布財報後表示，到今年底前，人工智慧（AI）將為記憶體晶片需求帶來提振。產業分析師表示，記憶體產業的谷底已經過去。

該南韓最大企業預計明年其高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory,HBM）產能將提高一倍。HBM是支援AI訓練的新一代CPU/GPU 記憶體。

該公司周四公布的淨利優於市場預期，激勵股價上漲2.72%。

三星記憶體事業部門執行副總裁Jaejune Kim表示，三星預期在生成式AI推動下，能處理大量數據的高性能記憶體需求將快速成長。

里昂證券（CLSA Securities）韓國公司分析師Sanjeev Rana表示，記憶體產業最壞的時期已經過去。他認為SK海力士（SK Hynix）的晶片價格在第二季反彈，三星的價格也可能會在第三季上漲。

SK海力士已經向輝達（Nvidia）供應HBM晶片，一些分析師認為在這一波AI熱潮中，SK海力士可能成為更大的受益者。

SK海力士周三公布營收優於市場預期，並表示AI很快就會引爆備受期待的反彈。周四該公司股價大漲近10%。

里昂證券分析師Rana在談到HBM市場時表示，海力士搶得先發優勢，但我認為三星將迎頭趕上，三星的HBM晶片出貨量將在2024年加速成長。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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