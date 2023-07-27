AI商機多大?美半導體設備巨頭拋驚人數字

人工智慧（AI）技術日益普及引爆相關晶片需求，亦帶動相關製造設備需求激增，美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）上季業績優於市場預期且本季展望意外強勁，周三盤後股價上漲約2%。

在OpenAI開發的生成式AI聊天機器人ChatGPT一夕爆紅後，各行各業都競相整合AI功能，像科林這類對晶片供應鏈至關重要的公司便成為主要受惠族群。

美商科林、科磊（KLA）和應用材料（Applied Materials），以及荷蘭的艾司摩爾（ASML）和日商東京威力科創、尼康（Nikon），是全球前六大半導體設備廠。

科林執行長Tim Archer在法說會上表示，AI技術正處於發展初期，未來幾年對工廠以及對科林工具設備的投資將大幅增加。

與傳統伺服器相比，先進的AI伺服器具有顯著提升的邏輯運算能力、記憶體和儲存內容。AI伺服器和數據中心的滲透率每增加1%，預計將額外帶動10億～15億美元的晶片設備投資。

他看好到2023年底，晶片製造設備的市場總規模將達到約700億美元，而中國購買設備和高速記憶體製造工具的需求可能帶來提振。他並表示，自2022年10月美國對中國祭出半導體出口管制後，中國公司已經轉而採購成熟製程之邏輯與記憶體晶片所需的製造設備。

科林公布2023財年第四季（截至6月25日）營收為32.1億美元，低於去年同期的46.4億美元，但高於市場預期的31.3億美元。

經調整後每股盈餘為5.97美元，優於市場預估的5.07美元。

該公司並表示其前三大市場中國、南韓、台灣分別占營收約26%、24%和20%。

該公司預估2024財年第一季營收為34億美元加減3億美元，經調整後每股盈餘為6.05美元加減75美分，優於分析師預估的營收33億美元、每股盈餘5.6美元。

（時報資訊 柯婉琇）