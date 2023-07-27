陸祭補貼救半導體 美商務部長警告後果

美國商務部長雷蒙多今天警告中國補貼廠商，將導致晶片生產過剩。她否認延遲宣布對中國進一步晶片出口管制措施，表示若決定做出任何改變，會在適當時間宣布。

雷蒙多（Gina Raimondo）今天出席智庫「美國企業研究所」（AEI）座談時發出警告，中國投注大量資金補貼，將造成成熟晶片與傳統晶片產能過剩，這是必須考慮並與盟友共同合作以解決的問題。美國必須投資尖端晶片生產能力並阻止讓最先進的技術流入中國。

雷蒙多表示，面對中國軍民融合戰略，必須盡一切力量確保中共解放軍不會取得發展軍事所需的晶片。國家安全是重要考量，必須做好自我保護。中國將這些晶片用於軍事發展，美國不能坐視不管。軍民融合政策是中國政府利用私營部門的新技術，協助中國軍隊快速現代化。

雷蒙多透露，美國正與產業領袖與盟友協調，制定一套量身定制的出口管制措施。雖然這將使美國企業蒙受損失，但這是為了確保國家安全。

在問及傳言美國政府延遲對中國進一步半導體出口管制措施時，雷蒙多說，知道有許多傳言，「我們只是在做我們的工作，沒有什麼要宣布的。如果做出任何改變，我們會在適當時機這麼做」。

美國財經媒體之前引述知情人士透露，美國計劃8月底前完成管制赴中國投資的相關草案，可能只針對中國半導體、量子計算和人工智慧領域等投資，限制措施也只適用於新增投資，政府決定不涉及生物技術和能源行業，顯示與當初設想相比範圍縮小。

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