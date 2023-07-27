挑戰特斯拉 7家車廠將成立新充電公司

為了挑戰電動車大廠特斯拉（Tesla）目前在電動車充電市場的地位，並在拜登政府的補貼政策中分一杯羹，七家車廠周三（26日）宣布將成立一家新公司，在美國提供電動車充電服務。

根據路透26日報導，即將合作成立新充電公司的車廠包含通用汽車（General Motors）、法義車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、韓國汽車龍頭現代汽車（Hyundai Motor）與其旗下的Kia、日本本田汽車（Honda）、德國豪華汽車製造商BMW與賓士汽車（Mercedes-Benz）。

這些廠牌代表了美國近半數的汽車銷售，但在電動車市場中的市占僅有一小部分。由七家競爭者合作組成新聯盟看起來不太尋常，且有些律師提出了壟斷的疑慮，但該七家車廠指出，新的合資公司將在北美提供3萬個充電設備，地點從主要快速道路及城市開始擴展。

即將結盟的七家車廠並未說明各自將投資多少或總計投資金額，但他們表示，將對其他公司（包括汽車行業以外的公司）的額外投資或參與持開放態度。目前該合資企業的名稱也尚未公布。

特斯拉今年稍早時表示，將向競爭對手的電動汽車開放部分充電網路，以便有資格從75億美元的聯邦補貼中分得一部分資金。

（工商時報 馬婉娟）

挑戰特斯拉 七大車廠擬另建EV充電網

搭上拜登政府電動車（EV）補貼政策的順風車，七大汽車製造商26日宣布要籌組新公司，在美國布建EV充電網絡，挑戰特斯拉霸主地位的意味濃厚。

這七家車廠包括通用（GM）、Stellantis、現代（Hyundai）及起亞（Kia）子公司、本田（Honda）、BMW、賓士（Mercedes Benz）。

這七大汽車品牌包辦美國一半的汽車銷量，但在特斯拉稱霸的電動車市場只占一小部分。七大車廠組成的合資企業，目標沿著北美各大公路及城市推出3萬個充電樁。

這幾家汽車製造商沒有言明他們個別或集體投資的金額，但歡迎其他同業或汽車業以外的公司加入，合資企業的名稱尚未宣布。

去年美國賣出的電動車，特斯拉就占了6成以上，該家電動車龍頭打造全球首屈一指的超高速充電網，有將近1.8萬座超級充電站，通用、福特、Volvo、賓士等都陸續投入特斯拉充電陣營。

（工商時報 吳慧珍）

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