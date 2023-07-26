微軟、谷歌：AI錢坑深似海 流入輝達口袋

微軟、谷歌上季（4至6月）財報雖然業績各有千秋，但共通點是雙方為了布局AI市場不斷擴大資本支出，可見AI錢坑深似海不是隨便一家公司玩得起，而這些錢絕大多數都流入AI晶片一哥輝達的口袋。

谷歌母公司Alphabet上季資本支出69億美元，雖然低於華爾街預期的80億，但主要是因為谷歌資料中心工程進度落後。Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）表示今年下半一直到明年將持續擴大資本支出，全力搶攻AI商機。

微軟為了布局AI市場更是不惜灑大錢，上季資本支出年增30％至89億美元，創下史上新高。微軟財務長胡德（Amy Hood）甚至表示，今年度（今年7月起）微軟將逐季擴大資本支出。

儘管微軟25日發表的本季（7至9月）財測不如華爾街預期，但該公司預期今年度營業獲利率維持在42％，因為新推出的AI服務將開始對營收帶來實質影響。

微軟上周公布Microsoft 365雲端軟體的AI助理Copilot定價，規定每位使用者在支付Microsoft 365月費之餘，還須額外支付每月每人30美元才能使用Copilot功能。

雖然微軟尚未公布Copilot正式推出日期，但胡德已預期Azure雲端服務營收將在本季成長25％至26％，該成長率當中有2個百分點將來自AI服務，大於上季的1個百分點。

Creative Strategies分析師巴加林（Ben Bajarin）表示，微軟對AI投入龐大資本不只是為了在自家產品中加入AI功能，還要擴充Azure雲端平台來滿足企業用戶的雲端AI需求，為此微軟必須採購大量輝達AI晶片。

Atlantic Equities分析師寇德威爾（James Cordwell）表示，微軟沒有自家晶片所以必須不斷向外採購AI晶片，反觀谷歌有自家客製AI晶片，相對節省一些成本。

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