Fed利率攀至22年高點 9月升不升成焦點

美國聯準會（Fed）訂於台北時間27日（周四）凌晨發表利率決策，咸認升息1碼將基準利率推上22年高點。投資人更關注主席鮑爾是否釋出升息循環將告終的訊號，9月會不會跳過升息成焦點。儘管美國通膨壓力明顯減輕，Fed本周例會仍將決議升息，是去年3月啟動緊縮循環以來的第11次。聯邦基金利率再加25個基點後，升抵5.25％到5.5％區間，是2001年初以來新高水位。

美國6月通膨率下探到兩年多新低，市場揣測7月是Fed這波緊縮循環最後一次升息。因此本次例會投資人更關切的是，Fed官員是否覺得已經升夠了。

嘉信理財首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）指出：「Fed可能釋出的訊號是，我們是在升息，但可以留在原地觀望一陣子。」他也提到，不會有最後一次升息的承諾，Fed還不能放棄這個選項。

7月例會還有個觀察重點，即Fed主席鮑爾是否暗示，9月例會再次跳過升息。

Wilmington信託投資顧問公司首席經濟學家提利（Luke Tilley）認為，本周三的升息沒有必要，或許該說最近兩次的升息沒有必要，「到了11月情勢會更明朗。」

另外有個耐人尋味的發現，就是鮑爾主持例會後記者會後的幾天，美股多半會走跌。

像標普500指數雖在6月收紅，但Fed 6月例會做出一年多來首次暫停升息的決定，在Fed發布決策後的6個交易日，標指就有5天收黑。

Bespoke投資集團比較1994年以來，美股從Fed美東時間下午2時公布集會後決策，一直到美東時間下午4時收盤的表現。

結果發現美股在主席鮑爾任內的決策日，特別容易出現午後賣壓。他任內Fed決策日當天的標普指數平均漲幅0.12％，是歷任Fed主席中最差。

前主席葉倫任內的決策日，標指平均漲幅0.16％，前主席柏南克任內的平均漲幅是0.55％。

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