AI錢坑深似海 微軟、谷歌苦吐心聲

微軟和谷歌今天公布的業績報告告訴所有人一件事：修這門專業，學費很貴。

或許有一天AI會為微軟和谷歌母公司Alphabet等科技巨頭帶來豐厚的回報，但這兩家科技巨頭周二都表示，在AI帶來的業務增長終將轉化為獲利之前，必須砸下更多錢投資。

微軟坦言，因為建置新的數據中心來支援AI處理工作，所以成本急速攀升，且為了支援這些數據中心，必須向輝達等公司購買晶片，因此資本支出將持續增加。其財務長Amy Hood在法說會上表示，微軟本年度（2024財年）資本支出將逐季提高。

分析師表示，微軟背負的AI成本主要來自兩大業務：支援自己的產品，包括Microsoft 365即將推出月費30美元的AI工具Copilot，以及供其他公司打造自家AI功能的Azure雲端運算服務。

微軟高層表示，Copilot將要到2024財年（截至2024年6月30日）下半年才會開始帶來大量的收入。

Creative Strategies執行長兼首席分析師Ben Bajarin表示，他們正在大量買進H100（輝達的AI旗艦晶片）。你可能會在亞馬遜身上看到類似的情況，如果不是這季的話，那就是下季，因為市場用於訓練AI系統的雲端服務大多都是出自於這兩家公司（微軟和亞馬遜）。

Alphabet的成本看似沒有顯著增加，但好景可能不長。即將轉任總裁兼投資長的財務長Ruth Porat表示，數據中心建置的延遲，是第二季資本支出低於預期的原因。

Third Bridge全球科技部門主管Scott Kessler表示，就AI而言，谷歌過去10年來在這方面砸下的投資可能已經超過2000億美元，但也沒有得到用戶和投資人太多的讚賞與肯定。

一些分析師認為谷歌的優勢在於該公司擁有自己的客製化AI晶片TPU（Tensor Processor Unit），這有助於降低成本。

Atlantic Equities分析師James Cordwell表示，微軟沒有自己的晶片作為替代品，該公司可能正大舉購買輝達晶片。

谷歌則表示會購買其他公司的晶片也會使用自家的晶片，財務長Porat則坦承相關支出可能拖累獲利和增長。

Deepwater Asset Management常務合夥人Gene Munster表示，微軟和谷歌在「轉折點」方面釋出的訊息是相同的，不同之處在於微軟的投資人抱持的希望更大。

投資人雖然對AI帶來的機遇寄予厚望，但對於成本爆增也感到憂心，微軟周二盤後股價前一度下挫約4%。反之，Alphabet盤後大漲8%。

（時報資訊 柯婉琇）

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