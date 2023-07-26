年薪逾3百萬 網紅美女搶這工作 年休6個月

年薪數百萬！辣妹跟男人搶「這工作」 一年爽休6個月

現代社會講求平等，不少女性因此得以打破偏見，從事過往由男性主導的工作。來自澳洲伯斯（Perth）的辣妹網紅艾許莉（Ashlea）時常透過社群平台，分享自己擔任卡車司機的生活，擁有近7萬粉絲的她更大方透露自己的薪資，高達新台幣7位數的年收和充分休假時間，讓不少網友看了相當羨慕。

根據《鏡報》報導，艾許莉受雇於礦業，平常必須搭飛機到偏遠的礦區工作，大多時候是上班兩週，再飛回市區休假兩週，工作雖然辛苦，但一年只需要做6個月，其餘時間都可以用來旅行、放鬆身心，而且薪水相當可觀。

艾許莉說明，她第一年擔任卡車司機見習生時，拿到的年薪約為9.4萬美元（約新台幣29.3萬），成為正式員工後，她的時薪調整為51.5美元，換算下來一年可領11.2萬美元年薪，外加約1萬美元的全勤獎金，相當於一年可以收入12.2萬美元（約新台幣381萬）。而且工作期間的機票、食宿全由公司買單，整體而言福利相當優渥。

這則影片上架後，已經引來超過66萬網友觀看，有網友說：「哇，我是一名助產士，但薪水差多了，看來我該考慮跳槽。」另一名網友說：「你的分享真的鼓舞人心，我從小就想從事採礦業卻沒走這條路，因為我以為那是男人的天下，我錯了。」

根據澳媒ABC新聞報導，澳洲正面臨卡車司機短缺、年齡老化的問題，部分公司因此開出高達15萬美金的年薪來徵募好手，同時政府也出資幫助女性卡車駕駛找工作，以彌補產業人才缺口。

文章來源：’I make £60K as a truck driver but only work six months a year’

文章來源：Truck driver shortage prompts haulage company to offer salary of $150k to attract ‘good’ operators

文章來源：How female truckies are helping more women get their ‘foot in the door’ as heavy vehicle drivers

（中時新聞網 黃凡甄）