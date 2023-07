年薪逾3百萬 網紅美女搶這工作 年休6個月

年薪數百萬!辣妹跟男人搶「這工作」 一年爽休6個月

現代社會講求平等,不少女性因此得以打破偏見,從事過往由男性主導的工作。來自澳洲伯斯(Perth)的辣妹網紅艾許莉(Ashlea)時常透過社群平台,分享自己擔任卡車司機的生活,擁有近7萬粉絲的她更大方透露自己的薪資,高達新台幣7位數的年收和充分休假時間,讓不少網友看了相當羨慕。

根據《鏡報》報導,艾許莉受雇於礦業,平常必須搭飛機到偏遠的礦區工作,大多時候是上班兩週,再飛回市區休假兩週,工作雖然辛苦,但一年只需要做6個月,其餘時間都可以用來旅行、放鬆身心,而且薪水相當可觀。

艾許莉說明,她第一年擔任卡車司機見習生時,拿到的年薪約為9.4萬美元(約新台幣29.3萬),成為正式員工後,她的時薪調整為51.5美元,換算下來一年可領11.2萬美元年薪,外加約1萬美元的全勤獎金,相當於一年可以收入12.2萬美元(約新台幣381萬)。而且工作期間的機票、食宿全由公司買單,整體而言福利相當優渥。

這則影片上架後,已經引來超過66萬網友觀看,有網友說:「哇,我是一名助產士,但薪水差多了,看來我該考慮跳槽。」另一名網友說:「你的分享真的鼓舞人心,我從小就想從事採礦業卻沒走這條路,因為我以為那是男人的天下,我錯了。」

根據澳媒ABC新聞報導,澳洲正面臨卡車司機短缺、年齡老化的問題,部分公司因此開出高達15萬美金的年薪來徵募好手,同時政府也出資幫助女性卡車駕駛找工作,以彌補產業人才缺口。

文章來源:’I make £60K as a truck driver but only work six months a year’

文章來源:Truck driver shortage prompts haulage company to offer salary of $150k to attract ‘good’ operators

文章來源:How female truckies are helping more women get their ‘foot in the door’ as heavy vehicle drivers

(中時新聞網 黃凡甄)