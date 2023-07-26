中國鍾情澳洲 一年狂掃23億澳元住宅

解封後中國人加速連人帶錢「潤」出中國，海外房市亦成為追捧對象。澳洲財政部公布，來自中國大陸的買家在本財政年度首九個月，已在當地購入23億澳元的住宅物業，以倍計拋離排在之後的香港、越南、台灣等地買家。

澳洲財政部轄下「外國投資審查局」（Foreign Investment Review Board）公布最新統計數字，披露中國大陸買家在2023年首三個月大手掃入共7億澳元的澳洲住宅，平均每日購入780萬澳元的物業，名列各國之冠，亦比對上一個季度大增1億澳元。

若以財政年度計算，中國買家在本年度前九個月已買入23億澳元住宅，逼近上一個年度全年24億元。

排在第二位及第三分別是來自香港及越南的買家，同樣在本年度購入4億澳元住宅，若以季度計，兩地買家均在今年首季購入1億澳元物業，僅是中國大陸買家的七分之一。其他上榜的買家分別來自台灣、新加坡、印度、英國等國家及地區。

傳統以來墨爾本及雪梨是外國買家歡迎的地區，但澳洲對購買物業有嚴格限制，非公民或永久居民買家在當地置業，要先獲得當地相關部門批準方可買賣。而隨著中國取消「清零政策」，正式開關，民眾蜂湧出國，有物業代理向當地媒體SBS表示，今年首三個月中國買家查詢澳洲物業的數目，較對上一季急增127％，並預料今年涉及中國人的交易額會急增至少三成。

疫情後中國人加速「潤」出中國，財富研究公司Henley & Partners早前發表私人財富遷移報告，估計有13,500百名擁有超過一百萬美元資產的人士移居海外，除了比去年10,800位多25％，也是各國中高資產出國人數最多的國家。