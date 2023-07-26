德儀估晶片需求持續低迷 Q3財測黯淡

類比IC龍頭德州儀器（Texas Instruments）於25日公布上季財報，營收優於分析師預期，但本季財測展望不佳，使該公司周二盤後股價一度下挫4%。

德儀的財報顯示，上季營收報45.3億元，年減13%，但略優於分析師預期的43.7億美元，淨利較去年同期下滑25%至17.2億美元，每股盈餘報1.87元，優於預期的1.76元。

然而展望本季，由於終端市場需求遲滯，客戶持續砍單，加上中國經濟復甦乏力，意味著關鍵電子產品的需求將繼續下滑，德儀預估，本季營收將介於43.6億至47.4億美元之間，中間值低於分析師預期的46億元，此外，該公司預估期內每股盈餘介於1.68至1.92美元之間，中間值低於預期值1.91元。

德儀執行長伊蘭（Haviv Ilan）25日指出，本季和前一季相似，各項業務均遭遇疲軟市況，不過車用市場除外。德儀投資人關係主管帕爾（Dave Pahl）則表示，現階段的訂單取消量仍居高不下，該公司相信顧客正設法降低庫存以更貼近需求。

德儀財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）透露，德儀自家的庫存正在增加，以美元計算的金額相當於207天的庫存量，且本季可能持續增加，不過與同業不同之處在於，德儀晶片的貨架期較長，可以長達10年之久，因此庫存有助於該公司因應突如其來的需求激增。

德儀25日收盤上漲1.2%，收在每股186.08美元，但財報出爐後盤後股價一度挫逾4%，截至本篇截稿為止，德儀盤後下挫3.33%。

延伸閱讀

德儀斥27億美元 馬國擴產

德儀發動價格戰 陸晶片廠陷地獄級競爭