Alphabet Q2營收、獲利優預期 盤後漲8％

Google母公司Alphabet於25日盤後公布財報，因雲端服務需求穩健、廣告收益回溫，Alphabet第二季營收、獲利皆優於華爾街預期，激勵其盤後股價一度飆漲8％。

Alphabet的競爭對手微軟（Microsoft）同樣也在25日公布財報，雖然總收入優於預期，但因雲端服務Azure營收成長下滑，盤後跌近4％，而Meta方面盤後則上漲2％。

根據路透25日報導，Alphabet第二季營收報746億美元，年增7％，獲利為184億，每股盈餘1.44美元，皆優於分析師預期。營收占比中，Google Cloud的營收成長了28％來到81億美元，超越分析師預期的77.5億美元，大約維持與第一季相同漲幅。

廣告收益部分，Google的YouTube影音服務的廣告銷售成長4.4％至76.7億美元。業務長辛德勒（Philipp Schindler）表示，目前有80％的廣告客戶使用至少一種AI驅動的搜尋產品。

Alphabet計畫將AI與Gmail、Google Photo及其Android運作系統整合，生成式AI可以產出與人類製作相似的文字、圖片與影片。不過，以第二季財報來看，廣告收益仍是最重要的。

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