靜待Fed決策 道瓊連12紅 Alphabet盤後飆

美國聯準會召開利率決策會議之際，最新消費信心指數攀升至兩年新高，強化市場對於美國經濟軟著陸的希望，華爾街股市25日小幅開高，投資人關注科技巨擘的財報，使明星科技股成為買盤焦點，激勵那斯達克指數全日維持漲勢，另道瓊工業指數盤中短暫轉跌後迅速回升，終場連漲12個交易日，刷新六年半以來的最長紀錄。

道瓊工業指數小漲26.83點，或0.08%，收35,438.07點；標普500指數上揚12.82點，或0.28%，收4,567.46點；那斯達克指數上漲85.68點，或0.61%，收14,144.55點；費城半導體指數大漲62.944點，或1.70%，收3,755.265點。

數據方面，美國經濟評議會（Conference Board）25日公布數據顯示，美國7月消費者信心指數升至117，優於市場預期的112與6月前值110.1，創下2021年7月以來的兩年新高，主要受到就業市場強勁和通膨緩解所推動，而消費者對未來12個月的通膨預期則降至5.7%，寫下2020年10月以來的新低。

此外，標普Case-Shiller房價指數顯示，美國5月二十大城市的房價較去年同期下降1.7%，降幅小於預期的2.35%，全國房價亦較去年同期下滑0.46%。

國際貨幣基金（IMF）25日發布最新「世界經濟展望」，內容指出，儘管通膨陰影仍存、中國經濟復甦疲軟，但全球經濟展具備韌性，因此該機構將今年全球經濟成長率估值上修至3%，較4月份預測調高0.2個百分點，估美國經濟今年成長1.8%，較4月的預測高出0.2個百分點，而對中國的增長預測則維持在5.2%，惟警告疫後的復甦步伐正逐漸放緩。

政經方面，聯準會將於當地時間26日公布議息結果，外界普遍認定將再升1碼，但市場更加關注本輪升息周期是否接近終點，有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）早前撰文表示，聯準會仍未準備好宣布在對抗通膨的戰役中取得勝利，因此難以預測當局的下一步行動。

美國總統拜登兒子韓特的一名合作夥伴近日被曝將在本周作證，揭露韓特曾多次讓拜登與海外商業夥伴通，美國會部分共和黨人24日要求眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）對拜登啟動彈劾程序，麥卡錫也於24日表示，他預計眾院共和黨人對拜登家庭的海外商業活動調查將「上升至彈劾調查的水平」。

個股方面，微軟（Microsoft）25日收紅1.70%，收在350.98美元，該公司於美股盤後公布截至6月底為止的上季財報，總收入報561.9億美元，年增8%，優於預期的554.7億美元，獲利200.8億美元，每股盈餘2.69美元，整體表現幾乎都優於分析師預期，獲利更創下史上新高，但雲端服務Azure的營收成長從上季的31%掉到27%，業績成長趨緩使投資人略感失望，微軟盤後股價挫近4%。

Google母公司Alphabet周二收漲0.56%，收報每股122.21美元，該公司於盤後公布財報，由於雲端服務需求穩健、廣告收益回溫，Alphabet上季的營收、獲利皆超乎預期，營收報746億美元，年增7%，獲利為184億，每股盈餘1.44美元，種種數據皆優於預期，激勵其盤後股價一度飆漲7%。

大型科技股周二普遍上漲，Meta攀升2.86美元，漲幅0.98%，收在294.47美元；蘋果揚升0.87美元，漲幅0.45%，收報193.62美元；亞馬遜收漲0.33美元，漲幅0.26%，收在129.13美元。

台股ADR方面，台積電ADR猛升2.07美元，漲幅2.11%，收報100.32美元；日月光ADR勁揚0.39美元，漲幅5.05%，收8.12美元；聯電ADR則上漲0.08美元，漲幅1.10%，以7.330美元作收。

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