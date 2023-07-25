韓Q2GDP加倍擴張 全年展望仍趨弱

韓國央行（BOK）25日公布第二季國內生產毛額（GDP），靠淨出口的貢獻，與前季相比加倍擴張，但內需消費和企業支出疲軟，加上海外對韓國的出口需求停滯，BOK有理由讓貨幣政策由緊轉鬆支撐經濟。

韓央的初估值顯示，韓國Q2GDP經季調後季增0.6％，增幅相較第一季的0.3％倍增，寫下2022年第二季以來最大季增幅，也優於路透調查的預估中值季增0.5％。

與2022年同期相比，韓國Q2GDP擴張0.9％，勝過普遍預期的年增0.8％。Q1年增幅修正後為0.9％。

該亞洲第四大經濟體Q2出口雖下滑1.8％，但進口降幅更大達4.2％，淨出口（出口減進口）為正值，對韓國GDP成長淨貢獻1.3個百分點。

然而，私人消費、設備支出、營建投資方面都比Q1疲弱，降幅分別0.1％、0.2％和0.3％。Q2韓國政府支出縮水1.9％，為1997年初以來最大縮幅。

報導稱，韓國2023年全年經濟料將放緩，主要是海外對韓國電子設備、晶片及其他產品的需求仍低迷；同時，為抗通膨實施緊縮貨幣政策，推高借貸成本，壓抑私人支出與企業投資。

韓國政府和央行雙雙下修今年經濟展望，成長率由之前預估的1.6％調低為1.4％，去年成長率2.6％。但韓國經濟被看好逐步回溫，BOK預測2024年成長率可達2.4％。

首爾HI投資證券公司首席經濟學家朴相鉉說:「接下來經濟雖可望持續增溫，但要說復甦言之尚早，主要是出口已比預期還弱，中國經濟停滯將延誤出口回溫。」

ING資深經濟學家Min Joo Kang在報告中提到，出口不振之下，韓國今年下半的復甦力道不如預期。倫敦調研機構凱投宏觀（Capital Economics）新興亞洲經濟學家Shivaan Tandon表示：「最終結果是，受通膨降溫驅使，韓國央行很可能在未來幾個月出手，放寬貨幣政策來支撐經濟。」