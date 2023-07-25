印尼擬推獎勵措施 吸引電動車業者設廠

印尼官員25日表示，該國已擬訂吸引企業赴國內投資電動車廠的最新獎勵方案，並且強調仍與特斯拉、比亞迪等大廠持續洽商。

在CNBC舉辦的鎳產業研討會上，印尼海洋事務及投資統籌部長盧胡特（Luhut Panjaitan）指出，最新的獎勵計畫足以與鄰近對手國泰國、越南的相關政策競爭，但沒有提供更多細節。

盧胡特提到，「明天我們這項獎勵措施將拍板定案，提供給在印尼進行電動車投資的廠商。」

他亦表示，27日將於中國成都與比亞迪高層會面，另擬於8月3日在美國加州與特斯拉執行長馬斯克開會。

印尼是東南亞最大經濟體，近年來試圖吸引電動車廠赴該國投資，並以該國擁有豐富的鎳礦作為誘因。鎳是電動車電池的重要原料之一。

（工商時報 陳怡均）

印尼吸引電動車企投資 將與Tesla、比亞迪洽談

印尼海洋和投資統籌部長Luhut Pandjaitan表示，印尼正在研擬新的激勵措施，以吸引電動車製造商的投資，該國政府仍在與電動車大廠特斯拉（Tesla）和比亞迪等業內巨頭進行談判。

路透引述Pandjaitan出席一場會議時表示，印尼目前研擬的激勵措施，將對標地區競爭對手泰國和越南的激勵政策，但目前未提供具體細節。Pandjaitan指出，他將於27日赴中國成都會見比亞迪高層，並計劃於8月3日在美國加州會見特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

印尼作為東南亞最大的經濟體，過往一直努力吸引電動車製造商的投資，並憑借其全球最豐富的鎳儲量吸引相關車企。不過，比亞迪等部分汽車製造商已選擇在區域汽車中心泰國進行投資。

（工商時報 楊晴安）

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