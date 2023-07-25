瑞信訴訟爛攤 瑞銀將首付3.88億美元和解金

瑞銀集團(UBS)在周一指出，關於瑞士信貸(Credit Suisse)和私人投資公司Archegos之間的交易事件，瑞信已經被下令，對英國和美國監管機關支付3.88億美元。

瑞銀在六月正式完成對瑞信的收購，並且承接了瑞信的許多法律訴訟。該和解案是瑞銀解決的首樁訴訟，預計瑞銀之後也將支付多筆的和解金。

在和解協議中瑞銀說，瑞信已經同意對美國聯準會支付2.69億美元。瑞信還將對英國央行支付8700萬英鎊(約1.19億美元)，使得總和解金額來到3.88億美元。

瑞銀股價在周一上漲了0.8%，收在16.6瑞郎。

瑞銀在周一指出，將加強對瑞信信的營運和風險管理。而且打算「從投資者、客戶和員工等利益相關者的最佳利益」出發，解決瑞信剩餘的訴訟案件。

瑞銀此前曾表示，將預留出40億美元，用於應對與瑞士信貸有關的潛在訴訟。

瑞士金融監管機構FINMA雖然沒有收取罰款，但在Archegos事件後已下令採取糾正措施，包括更改瑞信的薪酬文化，並且更多地顧慮到風險偏好。

美國的家族理財機構Archegos在2021年3月發生違約，作為投資人的瑞信投資組合的價值大幅縮水，並損失了55億美元。

一份獨立報告批評了瑞信的行為，稱虧損是「投資銀行部門，尤其是大宗經紀業務在管理和控制上的根本失靈」所造成的。

英國的監管單位認為，違反規定行為包括未以適當技能、謹慎和盡職調查行事，以及沒有有效的風險管理戰略和控制。英國央行副行長Sam Woods說，瑞信未能有效管理風險的情形是非常嚴重的，對銀行的安全和健康造成了重大威脅。

（時報資訊 張朝欽）

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