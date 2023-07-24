德國7千億銀彈挺晶片業 台積電有望拿1/4

在全球地緣政治局勢日益緊張之際，德國政府計劃斥資200億歐元（約為新台幣6,926億元）來扶植半導體製造業，以支持德國的科技產業蓬勃發展，並確保關鍵零組件供應穩定。

外媒24日引述參與討論的人士報導，德國政府將從氣候與轉型基金（KTF）中撥款，並於2027年前將資金分配給德國企業以及跨國企業。據悉，德國政府已同意為英特爾（Intel）的新廠提供100億歐元資金，並且正在與台積電及德國英飛凌科技（Infineon Technologies）等企業磋商，將提供約70億歐元的補助。

消息人士指出，德國政府與台積電針對德勒斯登廠的協商已進入最後階段，台積電投資100億歐元（約3476.5億元台幣）最多可拿到50億歐元（約1738.2億元台幣）的金援，目前已編入預算之中。此外，德國政府目前也已為英飛凌編列10億歐元的預算。

扣除上述資金分配後，將有30億歐元可用於其他項目，有望讓其他活躍於德國的半導體企業受惠，諸如美國半導體公司格芯（GlobalFoundries）、德國汽車零件供應商博世（Robert Bosch GmbH）等。

德國的氣候與轉型基金最初是為了協助經濟脫碳，但在德國致力於控制政府常規支出的情況下，氣候與轉型基金的使用範圍逐漸擴大。知情人士透露，政府內部目前正在協商，欲提撥高達1,800億歐元的資金，磋商結果將於未來數周內公布。

新冠肺炎與中美貿易戰等種種因素使歐洲各國開始重新審視對亞洲的依賴，德國政府本月稍早出台了首份對中戰略，內容提到，將透過供應鏈多元化、吸引半導體廠商等方式，盡力減少對中依賴。

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