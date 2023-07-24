超級央行周登場 道瓊連11漲 特斯拉揚3%

美國最新經濟數據憂喜參半，於此同時，投資人靜待美企財報以及聯準會利率決策，華爾街股市24日小幅開高，道瓊工業指數盤中最多曾漲逾210點，終場漲幅縮窄至183點，為連續第11個交易日收漲，創下2017年2月以來最長紀錄。

道瓊工業指數上漲183.55點，或0.52%，收35,411.24點；標普500指數上揚18.30點，或0.40%，收4,554.64點；那斯達克指數上漲26.06點，或0.19%，收14,058.87點；費城半導體指數下跌6.53點，或0.18%，收3,692.32點。

數據方面，美國7月Markit製造業採購經理人指數（PMI）初值為49，高於預期的46.2以及前值為46.3，創下3個月高位，但服務業PMI初值降至52.4，遜於預期的54以及前值54.4，寫下5個月新低；綜合PMI則是52，低於預期的53和前值為53.2，同為今年2月以來新低，反映出美國商業活動增速放緩。

另外，6月芝加哥Fed全國活動指數進一步降至負0.32，顯著遜於預期的負0.16和以及修正後前值負0.28，顯示美國經濟活動增速低於歷史趨勢。

美國全國商業經濟學協會（NABE）於24日公布調查報告指出，絕大多數商業經濟學家認為，美國在未來12個月陷入衰退的可能性低於50%，其中逾四分之一的經濟學家認為可能性甚至不超過25%，由於就業市場持續強勁，且通膨數據回落，強化經濟學家的信心。

本周為超級央行周，美國聯準會、歐洲央行及日本央行都將召開利率決策會議，市場普遍預估聯準會將升息一碼，且有望釋出暫停升息的訊號。有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）24日撰文表示，由於經濟放緩速度緩慢、市場需求仍強勁，因此無法合理確信通膨率將在未來數年回到2%的目標，由於通膨走勢仍有不確定性，因此難以預測聯準會在本周升息後的下一步行動。

除超級央行周外，美國股市本周也將迎來重量級企業的財報，約40%的道瓊成分股和30%的標普成分股都將於本周公布上季成績，包括Google、微軟和Meta等重磅科技股皆在此列。

個股方面，蘋果據傳已在內部使用Apple GPT，用於協助員工對未來的功能進行原型設計、總結文本，並根據訓練過的數據回答問題，此外，外媒引述消息人士報導，儘管智慧型手機市場恐面臨萎縮，蘋果仍希望保持出貨量穩定，據悉已要求供應商今年生產約8,500萬台iPhone 15，與去年大致持平，該公司考慮提高Pro型號的價格，因此整體營收有望增加，種種消息激勵蘋果24日微漲 0.42%，收報每股192.75美元。

特斯拉早前遭到瑞銀下調評級，分析師研判該公司股價上升空間有限，因此將評級由「買入」調至「中性」， 使特斯拉盤中一度挫2.3%，不過該公司近期正式進軍馬來西亞，且根據其繳交的監管文件，在美國與中國市場銷量趨穩或甚至下滑之際，其他國際市場的營收大幅成長，帶動特斯拉24日猛升3.48%，收報每股269.06美元。

龍頭科技股24日漲跌互見，Google揚升1.57美元，漲幅1.31%，收報121.88美元；微軟上漲1.34美元，漲幅0.39%，收在345.11美元；亞馬遜下滑1.20美元，跌幅0.92%，收128.80美元；Meta則挫跌2.65美元，跌幅0.90%，收在291.61美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚1.00美元，漲幅1.03%，收報98.25美元；聯電ADR攀升0.07美元，漲幅0.97%，以7.25美元作收。

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