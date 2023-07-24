「2個超級」登場 華爾街大多頭解讀盤勢

美東時間周日晚間美股主要指數期貨幾近持平。本周將迎來一連串重要的業績報告以及聯準會的重大政策決定。

目前道瓊指數期貨微跌0.08%，標普500指數期貨微跌0.02%，那斯達克100指數期貨微漲0.1%。

上周五道瓊指數微升2.51點，勉強實現連10漲，創下2017年以來維持最長的升勢；周線漲2.08%，在主要指數中表現最佳。標普500指數上周收漲0.69%，那斯達克指數周跌0.57%，費城半導體指數周線跌1.37%。

AdvisorShares執行長Noah Hamman表示，投資氣氛似乎略轉為悲觀，如果看到市場趨於持平或走低，我們也不會感到意外，因為投資人正考慮出售部分投資，並將今年一些不錯的收益落袋為安。

Fundstrat常務合夥人兼研究部門主管Tom Lee也認同「獲利了結」需求出現，尤其是那些享有今年以來科技股和FAANG股票驚人報酬的投資人。

但被視為華爾街大多頭的Tom Lee也表示，這不表示當投資人獲利了結時就必須退出市場。如果聯準會帶給我們驚喜，因為該央行比較像是「鴿派」暫停，那麼我認為投資人會找一些因金融環境變得寬鬆而上漲的股票。他們或許不會回到FAANG，但他們可能堅守科技股，也有可能會擴散到工業與金融股，「所以，是的，會有獲利了結，但這不意味著市場必須下跌」。

本周美股最受關注的焦點包括聯準會將在美東時間7月25日周二、26日周三召開貨幣政策會議以及主席鮑爾在會後說了什麼，以了解聯準會儲在試圖引導經濟軟著陸之際，對未來情勢變化所採取的立場。

投資人普遍預期該美國央行將在7月會議上升息25個基點。

投資人也將密切關注本周末發布的美國個人消費支出（PCE）指數，這是聯準會首選的通膨指標。

此外，美股財報季將在本周進入高峰，尤其是周四，將是財報最密集發布的一天。大約40%的道瓊指數成分股和30%的標普500指數成分股將在本周揭曉成績單，包括AI三巨頭谷歌母公司Alphabet、微軟和臉書母公司Meta。

就國際市場而言，本周除了是美股超級財報周，也是超級央行周。除了美國聯準會決議和美國重要經濟數據與業績報告之外，投資人還將緊盯歐洲央行在周四、日本央行在周五發布利率決議、主要國家與經濟體的PMI數據，以及中共的中央政治局將在周五召開會議討論經濟問題。

（時報資訊 柯婉琇）

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